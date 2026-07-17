Sólo Grupo Firme podía superar su propia marca. La agrupación encabezada por Eduin Caz está a punto de alcanzar el récord de 10 presentaciones en el Estadio GNP Seguros, consolidándose así como el máximo representante del regional mexicano en uno de los escenarios más importantes.

La agrupación tijuanense se reencontrará, este fin de semana con su público capitalino, como parte de su tour La última peda, en dos noches para las que se espera mucha fiesta, música y despecho.

Si asistirás a alguno de los conciertos, aquí te compartimos los horarios, las opciones para llegar al recinto y todo lo que debes saber para pasar una noche inolvidable.

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¿Cuándo son los conciertos de Grupo Firme?

Grupo Firme se presentará en el Estadio GNP Seguros los días viernes 18 y sábado 19 de julio. En ambas fechas la agrupación contará con Cumbia Pedregal como invitado especial para abrir el espectáculo.

Todavía hay boletos disponibles en la página de Ticketmaster, aunque son pocos.

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¿A qué hora inicia el concierto?

De acuerdo con la información oficial del evento, las puertas del estadio abrirán en punto de las 17:00 horas, mientras que Cumbia Pedregal subirá al escenario alrededor de las 20:00 horas.

Firme subirá el escenario alrededor de las 21:00 horas. De acuerdo con la duración de sus últimas presentaciones, se estima que el concierto concluya alrededor de la medianoche.

¿Cómo llegar al Estadio GNP Seguros?

La alternativa más práctica para llegar es usar el Sistema de Transporte Colectivo Metro. La estación más cercana es Ciudad Deportiva, de la Línea 9 (color café), desde donde el acceso se encuentra a tan solo unos minutos caminando.

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Quienes prefieran utilizar automóvil particular o servicios de transporte por aplicación deben considerar que la zona suele registrar alta carga vehicular antes y después de los conciertos, por lo que se recomienda salir con anticipación.

¿Qué objetos están permitidos?

Los asistentes podrán ingresar con:

Celulares.

Baterías externas (power banks).

Bolsas pequeñas.

Maquillaje compacto.

Tapones para los oídos.

Medicamentos con receta médica.

Impermeables y chamarras.

¿Qué objetos están prohibidos?

No estará permitido ingresar con:

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Cámaras profesionales.

Alimentos y bebidas.

Mochilas grandes.

Cigarros electrónicos o vapeadores.

Objetos punzocortantes.

Aerosoles.

Paraguas.

¿Cuál sería el posible setlist de Grupo Firme?

La agrupación no ha dado a conocer el repertorio oficial para estas presentaciones; sin embargo, tomando como referencia sus conciertos más recientes, algunas de las canciones que podrían formar parte del espectáculo son:

"Pídeme"

"Felicidades"

"Juro por Dios"

"El Amor No Fue Pa' Mí"

"La Tusa"

"Alaska"

"Lujos y Secreto"

"Cada Quien"

"Cumbia Mix"

"Típico Clásico"

"Beneficio de la Duda"

"Luna"

"Todavía Te Amo"

"Hubiéramos"

"Quiere Llorar y No Puede"

"Alégale al Umpire"

"Camarón Pelado"

"Cada Vez Te Extraño Más"

"Hasta la Miel Amarga"

"Calidad"

"Hablando Claro"

"Qué Fuimos"

"Música Romántica"

"Tú"

"Dile a Tu Orgullo"

"Simplemente Amigos"

"Todos Me Miran"

"El Mundo a Tus Pies"

"El Amor Soñado"

"El Tóxico"

"Ya lo Sé"

"Yo Sé Que Te Acordarás"

"Decide Tú"

"En Tu Perra Vida"

"Ya No Vuelvo Contigo"

"El Amor de Su Vida"

"Qué Onda Perdida"

"Ya Supérame"

"Gracias".

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