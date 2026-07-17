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La Secretaría de Movilidad (Semovi) informó que, hasta este momento, no existe autorización, acuerdo administrativo ni decisión para implementar un sistema de parquímetros en la colonia Ampliación Granada, de la alcaldía Miguel Hidalgo.
La dependencia explicó que, en cumplimiento de sus atribuciones en materia de gestión del estacionamiento en la vía pública, ha participado en reuniones convocadas por representantes vecinales de la colonia.
Dichas reuniones –de carácter informativo– tienen el propósito de explicar el funcionamiento del sistema de parquímetros que opera en distintas zonas de la capital y atender las dudas e inquietudes planteadas por los asistentes.
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“Hasta este momento, no existe autorización, acuerdo administrativo, ni decisión para implementar un sistema de parquímetros en la colonia Ampliación Granada, alcaldía Miguel Hidalgo. Cualquier propuesta en la materia será analizada y construida con la comunidad”, explicó.
Asimismo, reiteró que cualquier propuesta en la materia será analizada y construida con la comunidad, por lo que, de presentarse una iniciativa, esta se realizará con la participación de los vecinos.
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