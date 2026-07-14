El alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, alertó a los vecinos sobre dos modos de operación para el robo de bienes y a casa habitación durante la temporada vacacional.

En conferencia de prensa, el edil llamó al primer método “la patrona”, donde extorsionan a los trabajadores domésticos o de seguridad para intentar entrar al domicilio o conseguir bienes materiales.

“Alertamos a la población para que informe al personal doméstico sobre el delito de extorsión donde amenazan al personal de que los dueños del domicilio están en una situación de peligro y tienen que sacar la caja fuerte o entregar algo de valor”.

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El segundo, dijo, es a través de repartidores falsos, por lo que la demarcación se coordinó con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) para supervisar que las motocicletas de repartidores que circulan en la Miguel Hidalgo tengan una ruta asignada.

“Reforzamos los operativos para detener a los falsos repartidores y alertamos a la población (al respecto)”, subrayó.

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Tabe apuntó que hay 20 delitos por semana en el periodo de asueto, pero aseguró que esta cifra no ha crecido. “Lo que queremos es que los vecinos puedan salir de vacaciones y nosotros vamos a estar vigilando”.

mahc/LL