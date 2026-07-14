La titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), Marcela Figueroa Franco, informó que el promedio diario de homicidios dolosos en México disminuyó 48 % entre septiembre de 2024 y junio de 2026, al pasar de 86.9 a 45.4 víctimas por día, lo que convierte a junio de este año en el junio con el menor promedio de homicidios dolosos desde 2015.

Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la funcionaria presentó el reporte de incidencia delictiva con cifras consolidadas al 30 de junio de 2026, elaborado con información de las 32 fiscalías estatales, y destacó que a 21 meses del inicio de la administración se registran 41 homicidios dolosos menos por día respecto al arranque del gobierno.

Figueroa Franco señaló que junio de 2026 representa “el junio más bajo de toda la serie”, al registrar un promedio de 45.4 homicidios diarios, mientras que el promedio correspondiente al primer semestre del año fue de 49.7 víctimas al día, el nivel más bajo para un periodo enero-junio desde 2015.

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Marcela Figueroa Franco, secretaria Ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) durante la mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum. Foto: Luis Camacho / EL UNIVERSAL

Baja de homicidios por entidad

Precisó que durante el primer semestre de 2026 ocho entidades concentraron el 54 % de los homicidios dolosos del país: Guanajuato, Baja California, Chihuahua, Sinaloa, Estado de México, Guerrero, Morelos y Veracruz.

La titular del SESNSP indicó que, al comparar el primer semestre de 2025 con el mismo periodo de 2026, 29 entidades federativas registraron disminuciones en este delito, sobresaliendo San Luis Potosí, Zacatecas, Quintana Roo, Nayarit, Guanajuato y Nuevo León.

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Entre los resultados estatales destacó que el Estado de México redujo 58 % su promedio diario de homicidios, mientras que Guanajuato alcanzó una disminución de 68 por ciento, tras pasar de un máximo de 12.7 homicidios diarios en febrero de 2025 a cuatro en junio de este año, resultado que atribuyó a la detención de generadores de violencia y a la coordinación del Gabinete de Seguridad.

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Presidenta Claudia Sheinbaum durante su conferencia de prensa desde Palacio Nacional este 14 de julio del 2026. Foto: Luis Camacho / EL UNIVERSAL

Asimismo, Guerrero registró una reducción de 59 por ciento entre octubre de 2024 y junio de 2026; Sonora disminuyó 63 por ciento al comparar septiembre de 2024 con junio de este año, y Quintana Roo reportó una baja de 85 por ciento, al pasar de dos homicidios diarios en promedio a 0.3.

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Reducen delitos de alto impacto

En materia de delitos de alto impacto, Figueroa Franco informó que la incidencia también mantiene una tendencia descendente. Al comparar septiembre de 2024 con junio de 2026, estos ilícitos disminuyeron 32 por ciento, siendo junio el mes con la menor incidencia de toda la serie analizada.

Además, al contrastar 2018 con los datos preliminares de 2026, el promedio diario de delitos de alto impacto cayó 54 por ciento, al pasar de 969.4 a 452.7 casos diarios.

La funcionaria detalló que entre los delitos que muestran reducciones destacan el robo de vehículo con violencia, con una baja de 47 por ciento desde el inicio de la administración y de 58 por ciento respecto a 2018; el robo a transportista con violencia disminuyó 65 por ciento en los últimos ocho años y el robo a transeúnte con violencia se redujo 54 por ciento.

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También reportó que, al comparar el primer semestre de 2025 con el de 2026, el feminicidio disminuyó 10.7 por ciento; las lesiones dolosas por disparo de arma de fuego, 9.1 por ciento; el secuestro, 26.6 por ciento; la extorsión, 6.1 por ciento; el robo de vehículo con violencia, casi 23 por ciento, y el robo a negocio con violencia, 13.7 por ciento.

Figueroa Franco adelantó que en los próximos días el Secretariado Ejecutivo publicará el desglose completo de las cifras de incidencia delictiva correspondientes a junio de 2026 para consulta pública.

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Baja de homicidios "representa vidas que no se perdieron", destaca Sheinbaum

Presidenta Claudia Sheinbaum durante su conferencia de prensa desde Palacio Nacional este 14 de julio del 2026. Foto: Luis Camacho / EL UNIVERSAL

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reportó que entre septiembre de 2024 y junio de 2026, la reducción de homicidios dolosos es de 48%.

En su conferencia mañanera de este martes 14 de julio en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo explicó que esa cifra significa que cada día de junio hubo 41 homicidios menos que en septiembre de 2024.

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“Junio de 2026 tuvo, prácticamente, la mitad o casi la mitad de los homicidios que septiembre de 2024. (...). Más allá del número, presenta vida salvada, representa vidas que no se perdieron; 41 vidas que no fallecieron en junio de 2026 frente a septiembre 2024”, dijo.

Señaló también que los delitos de alto impacto muestran una reducción “muy significativa”.

La titular del Ejecutivo federal destacó los cuatro ejes de la estrategia de seguridad: atención a las causas; consolidación de la Guardia Nacional; inteligencia e investigación; y la coordinación.

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