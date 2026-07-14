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Este martes, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabeza la Mañanera del Pueblo desde Palacio Nacional, para informar los acontecimientos más importantes de su gobierno a nivel nacional.
Sigue el minuto a minuto de lo más relevante de la conferencia matutina.
Nación 08:55 AM
Nación 08:49 AM
Sobre el llamado que hizo a la defensa de los mexicans en el exterior y a los derechos humanos de los migrantes, tras la muerte de 17 connacionales en Estados Unidos en centro de detención y en operativos del ICE, Sheinbaum Pardo lee el pronunciamiento de la Jucopo.
Acusa que el presidente del PAN y del PRI la criticaron por el llamado, pero nunca mencionaron a los migrantes mexicanos, "porque lo que debieron de haber declarado en ese momento es el respaldo a los migrantes", señala.
Nación 08:41 AM
Nación 08:34 AM
La Presidenta insiste en que en la grabación revelada por el periodista Héctor de Mauleón, en la que se escucha una voz atribuida a la gobernadora Marina del Pilar no se conoce con quién estaba hablando con ella.
García Harfuch, sostiene que el contenido del audio no permite concluir que se pretendiera compartir información confidencial. Explica que en las mesas de construcción de paz se revisan principalmente los indicadores de incidencia delictiva y la coordinación entre los distintos niveles de gobierno, por lo que, dijo, no existe evidencia de que se hubiera puesto en riesgo información estratégica.
Nación 08:24 AM
Sheinbaum reitera: "el gobierno de la República no protege a nadie", al hablar sobre el caso de funcionarios detenidos recientemente en Coahuila y Estado de México por diversos delitos, y asegura que el gabinete de Seguridad, las reuniones diarias con este y las acciones implementadas van construyendo paz y seguridad para los mexicanos.
Ahora muestra una gráfica de homicidios diarios con registro desde 2006, cuando inició el sexenio de Felipe Calderón, hasta el sexenio actual, para argumentar que el delito de homicidio doloso actualmente ha bajado considerablemente en México.
Nación 08:21 AM
Luego de que colectivos de madres buscadoras instalaron un memorial en el Ángel de la Independencia para visibilizar a las más de 135 mil personas desaparecidas en el país, entre ellos Ana Amelí García Gámez, una joven de 19 años desaparecida el 12 de julio de 2025 en la zona del Ajusco, la presidenta Sheinbaum Pardo dice que no fue retirado por autoridades federales y que se brinda atención a la familia de Ana Amelí y se continúa con su búsqueda.
Explica que un cambio importante en el protocolo de búsqueda de una persona es la alerta inmediata, en la que ya no se debe esperar hasta 48 horas para iniciar una investigación y rastreo de la persona reportada como ausente.
Nación 08:15 AM
Sobre los audios que se hicieron públicos ayer sobre colaboraciones de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, con presuntos agentes externos del FBI, para evitar extradición y cualquier tipo de sanción, Claudia Sheinbaum dice que "no se sabe bien con quién está hablando [...] no sabemos qué persona es, no sabemos si está hablando con autoridades estadounidenses", dice.
Nación 07:59 AM
Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, informa sobre las detenciones y aseguramientos más relevantes en diversas entidades.
El secretario de Seguridad detalla las acciones para dar con los responsables del asesinato de la periodista Roxana Guzmán, quien fue secuestrada por hombres armados y encapuchados en Veracruz.
García Harfuch indica que 59 mil 500 personas de octubre de 2024 a junio de 2026; se han desmantelado 2 mil 627 laboratorios clandestinos y áreas de concentración de metanfetaminas; se han asegurado 498.98 toneladas de drogas, incluyendo 5 millones 546 mil pastillas de fentanilo; también se han asegurado 31 mil 366 armas de fuego y se han detenido a 59 mil 582 personas.
Sobre el Plan Kukulcán, llevado a cabo durante la Copa Mundial FIFA 2026 participaron 20 entidades y se fortaleció la imagen de México en materia de seguridad.
Nación 07:55 AM
Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, convoca a sumarse a los Territorios de Paz que se llevará a cabo el próximo 29 de julio. Indica que del 01 de octubre al 09 de julio de 2026 se canjearon más de 11 mil armas de fuego por dinero a través del programa "Sí al Desarme, Sí a la Paz".
Nación 07:48 AM
Marcela Figueroa informa que los delitos de alto impacto tuvieron una baja de 32% en el periodo de septiembre de 2024 a junio de 2026.
Respecto al promedio diario de delitos de robo a vehículo con violencia a nivel nacional se registró una baja de 47% en el mismo periodo.
En los últimos ocho años, el delito de robo a transportista bajó un 65%; el robo a transeúnte con violencia bajó en 54% el promedio diario; el robo a negocio con violencia bajó 58%.
En los cambios en el promedio diario de víctimas y delitos de alto impacto a nivel nacional, Marcela Figueroa compara el primer semestre de 2025 contra el primer semestre de 2026 en los cuales se registró la baja de 10.7% en feminicidio, 9.1% en lesiones dolosas por disparo de arma de fuego, 26.6% en secuestro extorsivo, 6.1% en extorsión, 16.1% en el total de robos con violencia, 0.7% en robo a casa habitación con violencia, 22.9% en robo de vehículo con violencia, 25.1% robo a transportista con violencia, 8.2% en robo a transeúnte con violencia, 13.7% en robo a negocio con violencia.
Nación 07:43 AM
Marcela Figueroa Franco, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, informa que se registró una disminución del 48% del promedio diario de homicidio doloso a nivel nacional desde septiembre de 2024 a junio de 2026. El pasado mes de junio fue el mes más bajo en este delito desde junio de 2015.
El primer semestre de 2026 fue el más bajo desde 2016 en homicidios dolosos.
Figueroa Franco menciona que 8 entidades concentraron el 54% del total de casos de homicidio doloso: Guanajuato encabeza la lista; también indica que 29 entidades disminuyeron el registro de casos de este delito.
El Estado de México registró una baja de 58% del promedio diario de homicidio doloso.
Indica que en Guerrero y Guanajuato bajó el delito de homicidio doloso 59% y 68%, respectivamente, debido a la captura de objetivos criminales.
Nación 07:36 AM
Inicia la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
Hoy la acompaña el Gabinete de Seguridad.
em/apr
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