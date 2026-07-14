Marcela Figueroa informa que los delitos de alto impacto tuvieron una baja de 32% en el periodo de septiembre de 2024 a junio de 2026.

Respecto al promedio diario de delitos de robo a vehículo con violencia a nivel nacional se registró una baja de 47% en el mismo periodo.

En los últimos ocho años, el delito de robo a transportista bajó un 65%; el robo a transeúnte con violencia bajó en 54% el promedio diario; el robo a negocio con violencia bajó 58%.

En los cambios en el promedio diario de víctimas y delitos de alto impacto a nivel nacional, Marcela Figueroa compara el primer semestre de 2025 contra el primer semestre de 2026 en los cuales se registró la baja de 10.7% en feminicidio, 9.1% en lesiones dolosas por disparo de arma de fuego, 26.6% en secuestro extorsivo, 6.1% en extorsión, 16.1% en el total de robos con violencia, 0.7% en robo a casa habitación con violencia, 22.9% en robo de vehículo con violencia, 25.1% robo a transportista con violencia, 8.2% en robo a transeúnte con violencia, 13.7% en robo a negocio con violencia.

