En los últimos ocho años, Arrendo Serv e Impulsa tu Ganancia, las dos empresas que obtuvieron un contrato millonario de más de 4.8 mil millones de pesos por parte de Pemex, han recibido casi 100 contratos por parte de alcaldías, municipios, gobiernos estatales, y hasta la Federación, que suman en su conjunto más de 12 mil 500 millones de pesos por el arrendamiento de vehículos y venta de maquinaria.

En una revisión hecha a la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) se encontró que dependencias del gobierno federal, como Pemex, Comisión Federal de Electricidad (CFE), instituciones del Gobierno de la Ciudad de México y Querétaro, así como municipios de Guanajuato le han dado cerca de 80 contratos a la empresa Arrendo Serv.

Mientras que la empresa Impulsa tu Ganancia ha recibido al menos siete contratos por parte del gobierno federal, del Estado de México y de la alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México.

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El viernes pasado, EL UNIVERSAL informó que antes de concluir la gestión de Víctor Rodríguez Padilla al frente de Pemex —hoy detenido por violencia física contra su esposa— la empresa productiva del Estado adjudicó de manera directa un contrato por hasta 4 mil 838 millones 689 mil 280 pesos para el arrendamiento de vehículos especializados en combate al tráfico de hidrocarburos a un consorcio integrado por las empresas Arrendo Serv e Impulsa tu Ganancia.

Este contrato fue denunciado ante la Secretaría Anticorrupción, la UIF, el SAT y la FGR por posibles conflictos de interés, simulación de competencia, entre otros delitos.

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La denuncia presentada el 6 de julio señala que la millonaria contratación fue autorizada durante la administración del entonces director general de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla, detenido por violencia contra su esposa.

Las empresas beneficiadas con dicha adjudicación fueron Arrendo Serv., cuyos accionistas son José Alejandro Reyes Zeind y Kora Naama Conchas Burelo, e Impulsa tu Ganancia, de Alberto Pliego Hernández, empresas que participaron mediante propuesta conjunta.

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Contratos multimillonarios

En el apartado de Contratos de la Plataforma Nacional de Transparencia se indica que el 10 de julio del año pasado, Pemex entregó a las empresa Arrendo Serv e Impulsa tu Ganancia el contrato PMX-2025-98-347 por el Arrendamiento Integral de Transportación Terrestre para Seguridad Nacional y Combate al Mercado Ilícito de Hidrocarburos para los ejercicios 2025-2028 por un máximo de 4 mil 838 millones 689 mil pesos, que sumando el IVA sube a 5 mil 612 millones 879 mil pesos.

Una denuncia ciudadana interpuesta hace unos días ante la Secretaría Anticorrupción solicita investigar este contrato por presunta ilegalidad en su adjudicación directa, indagar la capacidad técnica y financiera de las empresas contratadas, la identidad de sus beneficiarios finales, posibles conflictos de interés, así como una simulación de competencia y daño patrimonial a Pemex.

Otro de los contratos millonarios otorgados por Pemex es el 648223606 firmado el 17 de noviembre de 2023 por un monto total de 464 millones 667 mil pesos para la adquisición de equipos pesados para el transporte de materiales y equipos de perforación maniobras de carga y descarga de equipos y materiales en los Activos de la Región Sur y Región Norte.

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Antes, el 8 de junio de 2023, Arrendo Serv recibió otro contrato de Pemex por un monto total de 317 millones 790 mil pesos para la adquisición de unidades auxiliares con equipo especial para soporte y apoyo operativo en las operaciones de cementaciones y tubería flexible ejecutadas por la Gerencia de Servicios a Pozos.

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CFE también ha dado contratos

Pero no sólo Pemex ha entregado contratos a esta empresa. La CFE le dio en abril de 2023 a Arrendo Serv el contrato 801060461 por un poco más de 4 millones de pesos para el arrendamiento de una grúa de 50 toneladas.

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En julio del año siguiente, la CFE entregó otro contrato a esta empresa por un monto total de 3.9 millones de pesos por la compra de ocho torres móviles de iluminación.

El 12 de septiembre de 2022, la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México adjudicó a esta empresa el contrato SOBSE/DGAF/DRMAS/B/030/2022 por 2.9 millones de pesos para la adquisición de plantas generadoras de energía.

La Comisión Estatal de Infraestructura de Querétaro le dio a Arrendo Serv el contrato CEI/DA/DJ/71/-2023 por un monto total de 10 millones 532 mil 800 pesos para la adquisición de maquinaria para la Conservación y Mantenimiento de la red carretera del estado.

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En tanto que el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León, Guanajuato, adjudicó en marzo de 2022 el contrato SAPAL-AD-SUM-003-2022 por un total de 7 millones 108 mil pesos para la compra de una grúa articulada con capacidad carga de 12.7 toneladas.

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Contratos por el Edomex y alcaldía Cuauhtémoc

La empresa Impulsa tu Ganancia, propiedad de Alberto Pliego, creada en septiembre de 2020 en Naucalpan, Estado de México, ha recibido contratos millonarios por parte del gobierno federal, del Estado de México y de la alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México.

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La Fiscalía General de Justicia del Estado de México le ha entregado tres contratos que en su conjunto suman más de 107 millones de pesos.

El Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa adjudicó el contrato IMIFE-A-036-LPE-GC-AR/2022 para el arrendamiento de vehículos por un total de 5 millones 669 mil 998 pesos.

La alcaldía Cuauhtémoc entregó el contrato AC/CPS/008/2025 para el arrendamiento de vehículos para la ejecución de programas de seguridad pública el año pasado, por un monto máximo de 27 millones 938 mil 661 pesos.

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