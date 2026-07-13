La jefatura de Gobierno publicó los decretos con los que se expiden dos leyes: la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y la Ley de Transparencia para el Acceso y Socialización de la Información de la Ciudad de México; además se reforman y adicionan diversas disposiciones en materia de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales.

Lo anterior, tras la extinción del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de la Ciudad de México (Info CDMX), que será sustituido por un nuevo órgano a cargo de la Secretaría de la Contraloría General.

En la Gaceta Oficial de este lunes 13 de julio, se publicó el decreto por el que se expide la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, en la que se establece que la Secretaría de la Contraloría General, por medio del organismo desconcentrado en la materia, y las autoridades garantes “ejercerán las atribuciones y facultades que les otorga esta Ley, independientemente de las otorgadas en las demás disposiciones aplicables”.

Lee también La fiesta juega tiempo extra; el Ángel reúne el último festejo mundialista

Asimismo, se publicó el decreto por el que se expide la Ley de Transparencia para el Acceso y Socialización de la Información, cuyo objeto, de acuerdo con el documento es “desarrollar los principios, bases generales, procedimientos y mecanismos de participación ciudadana, social y comunitaria para garantizar a toda persona el derecho de acceso a la información pública en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo del poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos constitucionales autónomos, alcaldías y/o demarcaciones territoriales, organismos paraestatales, universidades públicas, fideicomisos y fondos públicos de la Ciudad, así como de cualquier persona física o moral que reciba y ejerza recursos públicos, realice actos de autoridad o de interés público en la Ciudad de México”.

LL