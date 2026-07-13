Emma Coronel captó nuevamente la atención pública internacional al debutar en la escena de los espectáculos musicales en los Estados Unidos. La noche del domingo 12 de julio de 2026, la esposa de Joaquín "El Chapo" Guzmán subió al escenario del festival BelicoFest, celebrado en el BMO Stadium de Los Ángeles, California.

Ante una multitud de miles de personas, Coronel tomó el micrófono para dirigirse de manera directa a los asistentes, "¿Como está la gente de México? ¿cómo está mi gente de Sinaloa, Durango, Michoacán, Jalisco y Guerrero?..." expreso la exmodelo según constatan las grabaciones del evento difundidas en plataformas digitales.

Foto: Captura de pantalla en Redes sociales (@emma.coronel.oficial)

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La participación de Coronel (quien actualmente se desempeña como modelo e influencer) no fue un acto imprevisto. Días antes del espectáculo, anunció mediante sus cuentas oficiales que asistiría en calidad de invitada VIP. Durante el festival, estuvo acompañada por su amiga y defensora legal, Mariel Colón.

Ambas portaron vestuarios exclusivos confeccionados por la firma April Black Diamond, la misma marca de alta costura que vistió a Coronel durante su participación en la Semana de la Moda de Milán en 2024. El evento musical estuvo marcado por la interpretación de temas que aluden directamente a las operaciones de los grupos delictivos, incluyendo armas, vehículos de lujo y tácticas del crimen organizado.

El contexto del BelicoFest y la apología cultural

El BelicoFest es un encuentro musical especializado en géneros como los corridos bélicos, corridos tumbados, música sierreña, banda y norteño. De acuerdo con la plataforma global de streaming Spotify (empresa patrocinadora del festival), este tipo de expresiones culturales experimenta un crecimiento exponencial de audiencias en la región norteamericana.

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La organización del evento corre a cargo de la productora For The Culture. En su edición previa de Phoenix 2025, el festival congregó a más de 30 mil asistentes. Para su edición de 2026, el escenario elegido fue el BMO Stadium, un recinto con capacidad para 24 mil espectadores que funciona habitualmente como sede de las franquicias de fútbol LAFC y Angel City FC.

Foto: Captura de pantalla en redes sociales.

Durante el desarrollo del festival, Coronel utilizó sus historias de Instagram para documentar el momento en que el cantante Gerardo Ortiz interpretó la pieza titulada "Las Tundras". De acuerdo con los registros visuales compartidos por los propios usuarios y asistentes, la canción detalla de forma explícita las dinámicas operativas de las organizaciones criminales.

Este hecho cobra relevancia debido a que el propio intérprete ha enfrentado señalamientos legales en territorio estadounidense por presuntos vínculos con integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

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Contradicciones discursivas y el origen en el Triángulo Dorado

La aparición en este festival contrasta sustancialmente con las declaraciones previas de la modelo. De acuerdo con el documental "Married to El Chapo: Emma Coronel Speaks" (producido y transmitido por la cadena internacional de televisión Oxygen el 28 de noviembre de 2025), Coronel había externado un mensaje de solidaridad hacia las víctimas de la violencia generada por el narcotráfico. En dicha producción televisiva, afirmó sentir empatía por las personas que sufrieron la pérdida de seres queridos, marcando la primera ocasión en que la cónyuge del exlíder del Cártel de Sinaloa emitía un pronunciamiento de esta índole.

Nacida en Santa Clara, California, Coronel creció en la comunidad de La Angostura, ubicada en la región geográfica del norte de México denominada por especialistas en seguridad como el "Triángulo Dorado". Según investigaciones documentadas por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, el entorno familiar de Coronel posee nexos profundos con el narcotráfico. Su padre, Inés Coronel Barrera, y su hermano mayor, Inés Omar, cumplen actualmente sentencias de prisión por actividades vinculadas al Cártel de Sinaloa. Asimismo, registros de analistas en seguridad identifican al fallecido capo Ignacio "Nacho" Coronel Barrera como tío de la joven. Coronel contrajo nupcias con Joaquín Guzmán el 2 de julio de 2007 (el mismo día en que cumplió la mayoría de edad), trasladando su residencia a Culiacán, Sinaloa, punto neurálgico de la organización criminal.

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El documental de Oxygen ofrece el testimonio más extenso y detallado que Emma Coronel ha dado sobre su vida junto a Joaquín “El Chapo” Guzmán Foto: Captura de pantalla en TikTok

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