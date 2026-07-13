Luego de que esta mañana la presidenta Claudia Sheinbaum convocó a todos los partidos de México a formar un frente común ante las muertes de mexicanos en Estados Unidos, EL UNIVERSAL consultó a líderes de cada fuerza para conocer su opinión: PAN y PRI rechazaron el llamado, al tiempo que MC, PT y Morena cerraron filas.

Jorge Romero Herrera manifestó su solidaridad con los connacionales víctimas de abusos en Estados Unidos, particularmente ante el fallecimiento de 17 mexicanos bajo custodia o en operativos migratorios. Sin embargo, calificó el llamado a la unidad de la presidenta Claudia Sheinbaum como "incongruente" e "inconsistente" con la línea política de su administración.

En entrevista con EL UNIVERSAL, el líder albiazul desmarcó el respaldo a los migrantes de la convocatoria del Poder Ejecutivo, asegurando que el apoyo a los trabajadores en el extranjero es un deber permanente que no depende de las invitaciones del gobierno federal.

"Nuestra solidaridad para nuestras hermanas y hermanos paisanos es total. O sea, mucho más allá de que la convoque la Presidenta o no, no gira en torno a esa solidaridad a la Presidenta, gira en torno a ellos", afirmó.

Romero Herrera reprochó que el Gobierno Federal recurra a convocatorias de unidad únicamente ante crisis coyunturales o internacionales, mientras que en la agenda interna mantiene una postura de confrontación hacia la oposición.

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Recordó que el PAN lleva dos años buscando el diálogo con la federación, y que recientemente su partido presentó un paquete de "111 soluciones para el país", el cual, acusó, fue recibido con denostaciones por parte del aparato gubernamental.

"Consideramos que este es un amago coyuntural que está haciendo la Presidenta y que no se corresponde con una política de gobierno... lo que nosotros sí creemos que es un cierto grado de esquizofrenia el hecho de que te la pases ofendiendo, insultando, denostando, y sobajando a la oposición, y después de buenas a primeras se te ocurra convocar a la unidad", señaló el dirigente.

El presidente del PAN sostuvo que la jefa de Estado debe asumir un rol institucional de manera permanente y no de forma aislada ante eventos específicos: "Ojalá y no sea solamente su afán de unidad por un tema en una sola fecha. O sea, ojalá y fuera su papel como jefa de Estado por un sexenio".

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Respecto a las denuncias penales y civiles que el Gobierno de México anunció ante el Departamento de Justicia de EU y fiscalías estatales, Jorge Romero precisó que, si bien la solidaridad con los deudos es total, la ejecución y el seguimiento de dichos expedientes jurídicos es una atribución estrictamente institucional.

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"En términos de procedimientos judiciales, le corresponde a los consulados, no a los partidos, sino a los consulados, pero nuestra solidaridad con ellos y con los deudos es absoluta y total", concluyó.

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PT pide a ONU y CIDH realizar investigaciones independientes por muerte de 17 mexicanos en custodia del ICE

La bancada del Partido del Trabajo (PT) en la Cámara de Diputados pidió a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que realicen investigaciones independientes por la muerte de 17 mexicanos en custodia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), de Estados Unidos.

“Convocamos, igualmente, a los organismos internacionales competentes, entre ellos el sistema de Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y todas las instancias encargadas de la protección de los derechos humanos, a dar puntual seguimiento a estos acontecimientos, promover investigaciones independientes y velar porque prevalezcan la dignidad humana, el debido proceso y el derecho a la vida de todas las personas migrantes, independientemente de su condición migratoria”, solicitó.

Los diputados del PT señalaron que las 17 muertes de mexicanos “representan una profunda tragedia humana que exige verdad, justicia y la protección efectiva de los derechos fundamentales de las personas migrantes”.

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“Hacemos un enérgico llamado a las autoridades de los Estados Unidos para que se conduzcan con absoluto apego al derecho internacional… ninguna política migratoria puede justificar el uso excesivo de la fuerza, la negligencia institucional o condiciones de detención que pongan en riesgo la vida y la integridad de las personas”, refirieron.

Morena ofrece "absoluto respaldo" al llamado de Sheinbaum

A través de un comunicado, Morena expresó su “absoluto respaldo” a la presidenta Claudia Sheinbaum, ante el llamado que realizó durante la conferencia matutina para que se sumen todas las fuerzas políticas nacionales a condenar el fallecimiento de 17 connacionales a manos de ICE.

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El partido encabezado por Ariadna Montiel Reyes señaló que las acciones diplomáticas, consulares e institucionales del gobierno federal son reflejo del compromiso con la protección y defensa de los mexicanos que viven fuera del país y que contribuyen todos los días al bienestar de sus familias, al desarrollo de México y también al de la nación vecina.

“Desde Morena nos sumamos al llamado de la Presidenta de México y hacemos una respetuosa convocatoria a todas las fuerzas políticas para sumarnos a las acciones de acompañamiento y de solicitud de información con la finalidad de esclarecer los hechos y garantizar la protección de nuestros connacionales”, reiteró.

El partido oficialista aseguró que la defensa de los paisanos en el exterior tiene que considerarse una causa de Estado y una responsabilidad compartida, por lo que hizo un llamado a dejar de lado cualquier diferencia política para actuar con sentido “humanista y patriótico”.

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Propuso emitir el pronunciamiento en la Comisión Permanente el próximo miércoles, para reclamar al Gobierno de Estados Unidos por los fallecimientos de los connacionales en operativos de migración.

“Esta es una causa de un pueblo solidario, no de un partido, no de un gobierno, es una causa del Estado mexicano, la defensa de nuestros connacionales constituye un deber constitucional, ético y moral que nos exige actuar con unidad, con responsabilidad, con altura de miras, miles de mexicanas y mexicanos contribuyen diariamente al desarrollo económico, social y cultural de ambos países”, dijo.

MC respalda llamado de Sheinbaum en defensa de migrantes mexicanos

El dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, respaldó el llamado que la Presidenta le hizo a las y los integrantes de los partidos políticos para cerrar filas en torno a la defensa de las y los migrantes mexicanos que viven en los Estados Unidos.

En sus redes sociales, el líder naranja sostuvo que el gobierno federal debe actuar con contundencia en torno al tema.

“México debe actuar con contundencia en la defensa de los derechos humanos de las y los mexicanos dentro y fuera de nuestro territorio”, declaró.

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Álvarez Máynez dijo que el gobierno norteamericano ha actuado con excesos frente a las y los migrantes, por lo que sostuvo que acompañarán la exigencia de Sheinbaum para que las investigaciones se lleven hasta las últimas consecuencias.

“Los excesos en la actuación de ICE han sido evidentes y desproporcionados. Acompañamos la exigencia de una investigación exhaustiva al respecto”, concluyó.

Presidenta Sheinbaum, sin autoridad moral para llamar a partidos a unirse en repudio a muerte de connacionales en EU: PRI

Claudia Sheinbaum Pardo no tiene autoridad moral para convocar a los partidos políticos a que se sumen al repudio y la exigencia de su gobierno de que se haga justicia y se protejan los derechos humanos de los connacionales en Estados Unidos, aseguró la secretaria general del PRI, Carolina Viggiano.

En declaraciones a EL UNIVERSAL, exigió que la Mandataria federal haga su trabajo y no solo repudie los asesinatos de mexicanos en Estados Unidos. Señaló que Sheinbaum no ha sido capaz de sostener una sola reunión con su homólogo estadunidense Donald Trump para “de mandatario a mandatario” fijar una agenda sobre el tema de los migrantes.

“Evidentemente no tiene calidad ni autoridad moral para llamar a la solidaridad de todos los partidos políticos, porque si todos los días nos ataca, todos los días nos descalifica, todos los días nos ningunea, todos los días hace una campaña de odio, todos los días nos descalifica, pues no puede otro día salir a pedir unidad y apoyo a su gobierno.

“O sea, nunca hemos hablado con ella, nunca nos ha recibido como partidos opositores. En las reformas que ella ha enviado tampoco nos toma en cuenta, tampoco nos permite opinar para mejorarlas. No tiene autoridad moral, definitivamente no la tiene, porque no se comporta la como jefa de Estado, sobre todo para este tipo de temas. Siempre quiere partidizar”, reprochó.

La senadora Carolina Viggiano recalcó que el llamado de la presidenta Sheinbaum Pardo a los partidos está fuera de lugar.

“No puede ser candil de la calle y oscuridad de su casa, porque al final del día tampoco está ella respetando los derechos humanos de los familiares de los desaparecidos, los derechos de libertad de expresión, con tanto asesinato y desapariciones de periodistas. Al final del día no hay autoridad, porque ella no ha hecho su tarea aquí en nuestro país. Entonces, para pedir algo hacia otro gobierno es porque nosotros sí lo estamos haciendo, pero aquí no hay respeto por los derechos, por las libertades. Entonces, definitivamente sí amerita una profunda reflexión”, subrayó.

La secretaría general del PRI aseguró que su partido repudia las acciones de ICE contra los connacionales porque son violatorias de los derechos humanos y “son cuestiones que no podemos permitir”.

“Sin embargo, también hay que decir que el gobierno de México tiene que hacer su trabajo. O sea, al final del día no ha sido capaz la presidenta tener una sola reunión con el presidente Donald Trump para que, de mandatario a mandatario, fijen la agenda por cuanto hace al tema migrante. O sea, nosotros solamente respondimos poniendo un muro humano en el sur y un muro en el norte de miles y miles de efectivos para para blindar esa frontera.

“Nosotros necesitamos que el gobierno de México haga su trabajo. No nada más manifestar repudio. Al final del día nos parece que los consulados mexicanos en Estados Unidos están muy debilitados porque les han restado recursos, tienen mucho más trabajo ahora que antes y no tienen capacidad suficiente para responder”, lamentó.

Presidenta de San Lázaro anuncia punto de acuerdo

La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, anunció que solicitará a la Comisión Permanente un pronunciamiento para exigir respeto irrestricto a derechos humanos de connacionales en Estados Unidos.

“Los derechos humanos de los mexicanos en Estados Unidos deben ser respetados y protegidos en todo momento. Por ello, solicitaré ante la Comisión Permanente —órgano en el que se encuentra representado el Congreso de la Unión y del cual formo parte como presidenta de la Cámara de Diputados— que, de manera plural e institucional, impulsemos un punto de acuerdo legislativo para demandar el respeto irrestricto a los derechos humanos de nuestros connacionales en Estados Unidos, priorizando siempre su integridad, su dignidad y su vida, como derechos consustanciales a toda persona”, declaró.

En conferencia de prensa, la diputada presidenta respaldó el llamado de unidad de la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, pero hizo votos porque lo anterior se replique en otros temas de interés nacional.

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“Hay que solidarizarnos de manera permanente y también hay que exigir que la unidad nacional entre las instituciones, los partidos y las distintas visiones, se pueda tener en este y en muchos temas, yo creo que es una gran oportunidad para que esa convocatoria que hoy ha hecho la Presidenta de la República, se amplíe a otros temas que son importantísimos también para México porque nuestro país es un país plural, es un país con visiones distintas y con poderes distintos”, puntualizó.

López Rabadán aseveró que “la dignidad humana no tiene fronteras”, y exigió una investigación inmediata, exhaustiva, transparente e imparcial por la muerte del mexicano Lorenzo Salgado Araujo, ocurrida en Houston por disparos de agentes migratorios.

“Su familia y la sociedad mexicana tienen derecho a conocer la verdad, a que se deslinden responsabilidades y a que haya justicia. Ninguna política migratoria puede colocarse por encima de la vida, la dignidad y los derechos humanos. La condición migratoria de una persona nunca puede utilizarse para justificar el abuso de autoridad, el uso desproporcionado de la fuerza o un trato indigno”, expuso.

Dijo que desde la Cámara de Diputados, las y los legisladores defenderán a los mexicanos en México y en el extranjero, “y utilizaremos todas las herramientas a nuestro alcance para hacer valer sus derechos”.

Con información de Víctor Gamboa Arzola

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