Este lunes, la presidenta Claudia Sheinbaum encabeza la Mañanera del Pueblo desde Palacio Nacional, para informar los acontecimientos más importantes de su gobierno a nivel nacional.

Sigue el minuto a minuto de lo más relevante de la conferencia matutina.

Nación 08:58 AM Finaliza la conferencia matutina de la presidenta Sheinbaum.

Nación 08:51 AM Ante el cierre del ciclo escolar el próximo miércoles, Mario Delgado hace un llamado a que los jóvenes continúen preparándose y estudiando. Destaca la consolidación de la Nueva Escuela Mexicana, avances en el programa La Escuela es Nuestra, la eliminación de la comida chatarra en los planteles y el aumento de becas a jóvenes.

Nación 08:44 AM Sheinbaum explica que la plaga del gusano barrenador del ganado regresó “por distintas razones”. Sin embargo, señala que ya se erradicó una vez y que actualmente su gobierno trabaja en acciones como la liberación de moscas estériles. “Hay mucha información a los ganaderos en todo el país, de cómo mantener con sanidad a los animales, los gobernadores están trabajando y otros esquemas de trampa de esta mosca muy artesanales”, indica.



Nación 08:40 AM Sheinbaum garantiza que esta semana buscará un diálogo con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, para conocer en qué más puede apoyar el Gobierno de México al país sudamericano, tras los fuertes sismos que azotaron a la región. “Vamos a seguir ayudando a los pueblos hermanos”, asegura.



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Nación 08:24 AM Sheinbaum reitera su llamado a cerrar filas ante las defunciones de mexicanos en Estados Unidos en centros de detención de ICE. “Lo que pedimos es una investigación imparcial, una investigación que diga cuál es la causa. Particularmente este último, que ha generado indignación en Estados Unidos de estadounidenses, no solamente de mexicanos”, expresa.



🗣️ "Seamos solidarios con nuestros connacionales"



🇺🇸 🇲🇽 Claudia Sheinbaum confirmó que la SRE presentará sus denuncias ante el Departamento de Justicia de EU y las Fiscalías estatales de este país por las defunciones de mexicanos a manos de agentes del ICE pic.twitter.com/Z7J7LVboIc — El Universal (@El_Universal_Mx) July 13, 2026

Nación 08:19 AM Sheinbaum afirma que Porfirio Muñoz Ledo comenzó a “tener diferencias” con la 4T después de que se le impidió prolongar su gestión como presidente de la Cámara de Diputados; “las últimas participaciones de él hablaban más desde su enojo que frente a alguna prueba que él pudiera tener”, dice.

Nación 08:16 AM La Mandataria federal destaca las palabras del exembajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, quien en entrevistas ha manifestado su respeto al expresidente Andrés Manuel López Obrador. Además, destaca que el diplomático descartó tener pruebas de presuntos nexos del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, con el crimen organizado. “Es importante que la escuchen todos [la entrevista], para que conozcan la opinión del exembajador respecto al gobierno de Andrés Manuel López Obrador”, subraya.



Nación 08:11 AM La Presidenta informa que instruyó a la Secretaría de Gobernación (Segob) a realizar un análisis exhaustivo sobre el informe presentado en una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) sobre el caso Ayotzinapa, en donde se minimiza la participación del Ejército. “Hay varios elementos del Ejército que están detenidos, que están bajo proceso. Quizás la pregunta es si estos elementos participaron individualmente por algún nexo que hubieran tenido en ese momento, con algún grupo, a la institución como tal, que serían cuestiones diferentes. Eso es, de alguna manera, lo que informa el documento de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos”, dice.



Nación 08:07 AM Sheinbaum destaca beneficio a los productores mexicanos de azúcar tras la exportación de un millón 152 mil toneladas de azúcar de México a Estados Unidos en el ciclo 2026-2027.

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Nación 08:00 AM La Cancillería presentará este lunes denuncias ante el Departamento de Justicia de EU y fiscalías estatales por el fallecimiento de 17 connacionales a manos de ICE, informa Sheinbaum. “Se está realizando una investigación por parte de la alcaldía de Houston y entendemos que el propio gobierno de los Estados Unidos lo está haciendo”, señala.

Previo a esta presentación, informe que el canciller Velasco se comunicó con el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, quien se mostró muy “perceptivo” ante la preocupación del gobierno de México.

Nación 07:56 AM El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, garantiza que hay un total de inversión en Educación Superior para 2026 de 9 mil 783 millones de pesos.

Nación 07:51 AM Pamela López, directora de La Escuela es Nuestra, anuncia que durante 2026 se ha realizado una inversión de 22 mil 694 millones de pesos para este programa. “Todos estos logros han sido posible gracias a la participación de las madres, padres, maestros, maestras que integran las comunidades escolares y se involucran en todas las mejoras”, afirma.



Nación 07:42 AM Iván Escalante, titular de Profeco, señala que hay un 20% de estaciones de servicio que venden el combustible por encima de “un margen razonable”. En ese sentido, indica que el precio promedio nacional del diésel se encuentra en $27.10.

Nación 07:34 AM Inicia la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, dedicada a infraestructura educativa.

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