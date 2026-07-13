Zacatecas, Zac.— La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reivindicó en Zacatecas su compromiso con la educación y aseguró que es por lo que se trabaja en la llamada Cuarta Transformación.

Durante la entrega de Becas del Bienestar, Sheinbaum Pardo también anunció la beca Gertrudis Bocanegra para educación superior en el estado.

“Educación, educación, educación y más educación es por lo que trabajamos en la Cuarta Transformación de la vida pública de México”, dijo al reconocer el esfuerzo que hacen las madres y los padres de familia, de cara al fin de ciclo escolar.

“Hay gobiernos que quitan y hay gobiernos que damos. Y nosotros somos gobiernos que le damos al pueblo”, añadió la Titular del Ejecutivo federal, quien también destacó las becas Rita Cetina y Benito Juárez.

“El día de hoy estamos anunciando que a todos los jóvenes que van en universidades públicas, entre el gobernador y nosotros, van a tener la beca Gertrudis Bocanegra.

“A partir de septiembre inician las asambleas para explicarlo en las universidades públicas, y es un esfuerzo conjunto. Y es una beca para transporte, para que por lo menos tengan el mínimo indispensable bimestral para poder transportarse, que siempre es un gasto importante”, anunció.

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“Todo lo que podamos hacer por las niñas, los niños, los jóvenes de México, lo vamos a hacer”, expresó Claudia Sheinbaum.

Garantizó que “a medida que vayamos avanzando”, seguirá aumentando la beca Gertrudis Bocanegra. “En pocas palabras: si naciste en Zacatecas y estudias en Zacatecas, desde la primaria hasta la universidad, si estudias en la escuela pública, becas, becas, becas y más becas para ayudar a las mamás y a los papás de Zacatecas”.

Ante las manifestaciones del sábado de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) de Zacatecas en uno de sus eventos, reconoció al magisterio por todo el esfuerzo que hacen por las y los estudiantes.

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Mario Delgado, titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), indicó que este año se va a terminar con más de 22 millones de becarios y becarias, “una cifra histórica para México”. Destacó además, que en agosto se recibirán 2 mil 500 pesos de la beca Rita Cetina para educación básica, como parte del nuevo ciclo escolar.

Mario Delgado apuntó que se termina un ciclo escolar “con muchas satisfacciones: Muchas gracias a las maestras, a los maestros que han tenido un año muy bueno porque la Presidenta de México volvió a dar un incremento muy importante por encima de 9% por encima de la inflación; se tiene en Fondo de Pensiones para el Bienestar; se detuvo la edad mínima de jubilación y cada vez más tenemos el apoyo de los maestros”.

Explicó que también este ciclo escolar cierra para hacer eficaz el derecho a la salud, que con el programa Vive Saludable, Vive Feliz, censó más de 10.8 millones de niños y de niñas.

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Mencionó que con La Escuela es Nuestra se ha tenido una inversión de más de 24 mil millones de pesos en más de 75 mil escuelas.

El secretario de Educación anunció que este año habrá seis nuevos Bachilleratos Margarita Maza y se seguirán ampliando preparatorias que ya se tienen.

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