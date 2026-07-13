Culiacán, Sin.- En diversas acciones desplegadas por las fuerzas federales y estatales en distintos municipios, se detuvo a una persona con un vehículo robado, se aseguraron cinco distintas unidades con reporte de robo y armas de fuego, cargadores y cartuchos útiles para diversos calibres.

Los elementos de una de las bases interinstitucionales, con sede en el municipio de Navolato, fueron notificados por el C-42i sobre la presencia de personas armadas en un motel de la zona, por lo que acudieron al lugar a verificar.

Al llegar al sitio, observaron que salía una camioneta Toyota, línea Highland, de color blanca, sin placas de circulación en la parte posterior y los vidrios polarizados, por lo que procedieron a detener al conductor, el cual no pudo acreditar la propiedad de la unidad, la cual resultó con reporte de robo.

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La misma unidad de la base interinstitucional, en un nuevo recorrido por la sindicatura de Villa Juárez, Navolato, localizó cerca del campo agrícola “El Cafetal” una camioneta Toyota Tacoma de modelo reciente, la cual estaba encendida y con las puertas abiertas.

El personal militar, de la Guardia Nacional y policías estatales desplegó un operativo de inspección de la unidad, en la que no encontraron a ninguna persona, cuyos ocupantes abandonaron un rifle AK-47, cuatro cargadores abastecidos, cartuchos para armas automáticas y dos chalecos tácticos.

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Los mismos elementos federales y estatales fueron alertados sobre el despojo violento de una motocicleta Italika F-150, por lo que rastrearon la zona y en la calle Cuauhtémoc, de Villa Juárez, fue localizada abandonada.

En el sector Pedregal del Humaya, en la capital del estado, elementos de la Policía Estatal Preventiva ubicaron estacionada una camioneta SUV Ford Territory de modelo reciente, la cual cuenta con reporte de robo, por lo que fue asegurada.

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Durante recorridos de vigilancia por la colonia Altos de Bachigualato, en la capital del estado, las fuerzas estatales ubicaron una motocicleta abandonada, por lo que, al verificar su matrícula y registro, comprobaron que esta había sido robada.

mahc/LL