Ciudad Juárez. - Los elementos de la Guardia Nacional que fueron detenidos en días atrás en el aeropuerto Abraham González de Ciudad Juárez, Chihuahua, fueron vinculados a proceso.

De acuerdo con lo que se dio a conocer, los elementos identificados como Fernando P.R., Horacio De la C.S., Alfredo G.C., y Jesús Gerardo R.A., fueron vinculados a proceso por el delito de secuestro exprés.

Según se detalló en la audiencia de vinculación o no a proceso, la jueza de nombre Haydee de Santiago Wong Edges, señaló a los imputados por haber exigido dinero a por lo menos cinco personas quienes presentaron evidencia del delito en mención donde se les retenía para que depositaran dinero a cuentas de los acusados.

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Ante este delito, los acusados permanecerán bajo prisión preventiva con un plazo de investigación de al menos tres meses.

Durante este día la gobernadora del estado María Eugenia Campos Galván, celebró la resolución del juez y de la Guardia Nacional al proceder contra los agentes de esa misma corporación.

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“Me da mucho gusto que haya habido una denuncia por parte de la Guardia Nacional, sería importante que en todos los órdenes y niveles de gobierno nuestras fuerzas de seguridad se comporten conforme a derecho y hagan el trabajo de servir a la población”, comentó Campos Galván.

dmrr