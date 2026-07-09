Almoloya, Estado de México.- Un juez de control adscrito a los Juzgados de Almoloya de Juárez, determinó vincular a proceso al presidente municipal de Metepec, Fernando “N”, por su probable participación en el delito de abuso de autoridad.

El juez también estableció dos meses para el cierre de la investigación complementaria, donde la defensa del edil podrá incorporar nuevos datos de prueba.

En tanto, Fernando “N” va a continuar en libertad y tendrá que acatar las medidas cautelares que se le impusieron en la audiencia pasada que consisten en acudir periódicamente a firmar ante la autoridad competente y no visitar el club deportivo La Asunción, donde ingresó el alcalde junto con hombres armados para intervenir en un conflicto familiar.

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Al salir de la audiencia, Fernando “N” se limitó a decir que en próximas horas daría un posicionamiento además de que recalcó sigue siendo alcalde de Metepec.

Unas horas después, a través de sus redes sociales dirigió un mensaje a los vecinos de Metepec donde se pudo leer:

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“Quiero expresar, con absoluto respeto a las instituciones y al Estado de derecho, que acato la determinación emitida hoy por la autoridad jurisdiccional respecto del inicio del proceso, como cualquier ciudadano, ejerceré plenamente mi derecho a la defensa y estoy convencido de que será dentro de las instancias legales donde se esclarecerán los hechos y se resolverá este asunto conforme a derecho, este proceso no modifica mi responsabilidad ni mi compromiso con las y los habitantes de Metepec. Continuaré desempeñando el cargo de Presidente Municipal con la misma entrega, cercanía y responsabilidad con la que he trabajado desde el primer día de esta administración”.

LL