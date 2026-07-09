Para el Grupo Parlamentario del PAN, las intensas lluvias registradas en los últimos días han puesto en evidencia, una vez más, las graves deficiencias en el mantenimiento de la infraestructura pluvial de la Ciudad de México.

Calles y avenidas inundadas, presas desbordadas, vehículos varados, viviendas afectadas y miles de personas atrapadas por los encharcamientos confirman que los problemas se repiten año con año sin que las autoridades implementen acciones preventivas suficientes. Lo más preocupante, a decir de los panistas, es que esta situación era completamente previsible.

La diputada Claudia Montes de Oca recordó que desde marzo presentó diversos puntos de acuerdo para exhortar a las autoridades competentes a reforzar las labores de desazolve, limpieza y mantenimiento de la red de drenaje y alcantarillado antes del inicio de la temporada de lluvias.

Las lluvias son un fenómeno natural; las inundaciones ocasionadas por la falta de mantenimiento, la insuficiencia de infraestructura y la ausencia de acciones preventivas sí pueden evitarse o reducirse", señaló Claudia Montes de Oca. Foto: Especial

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La propuesta también planteó fortalecer las campañas de concientización para evitar que la basura obstruyera coladeras y rejillas, así como priorizar acciones preventivas en las zonas con mayor riesgo de inundación.

Sin embargo, dijo, las advertencias fueron ignoradas. Por lo tanto, las lluvias en esta temporada siguen dejando importantes afectaciones en distintos puntos de la ciudad, demostrando que la prevención sigue sin ocupar un lugar prioritario en la agenda del Gobierno de la Ciudad de México.

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"Las lluvias son un fenómeno natural; las inundaciones ocasionadas por la falta de mantenimiento, la insuficiencia de infraestructura y la ausencia de acciones preventivas sí pueden evitarse o reducirse. Gobernar también significa anticiparse a los riesgos y proteger a las familias antes de que ocurran las emergencias", señaló la legisladora.

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Precisó que especialistas y las propias autoridades han reconocido que una parte importante de los encharcamientos está relacionada con la obstrucción de la infraestructura pluvial y con la necesidad de fortalecer las labores permanentes de mantenimiento y desazolve. Asimismo, hizo un llamado a que las diferencias políticas no impidan atender problemas que afectan directamente la seguridad, el patrimonio y la movilidad de millones de capitalinos.

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"La prevención no debe tener colores partidistas. Cada temporada de lluvias confirma que invertir oportunamente en mantenimiento e infraestructura cuesta mucho menos que reparar los daños ocasionados por una emergencia", concluyó.

vr