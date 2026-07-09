Vecinos de la colonia Providencia, en la Gustavo A. Madero, amanecieron este 9 de julio, con casas y negocios inundados, tras las intensas lluvias que se registraron la tarde y noche de ayer.

En un recorrido por la zona, EL UNIVERSAL constató que calles como las del Estado de Yucatán, Chiapas y Campeche, se encontraban inundadas la mañana de este jueves.

Antes de las 10:00 de la mañana, se vio a vecinos con botas de lluvia, limpiando lodo y sacando agua que ingresó a sus domicilios, en algunos casos hasta 15 centímetros.

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Además de viviendas, el agua ingresó a comercios locales, desde panaderías hasta estéticas, donde se vio a los ciudadanos, sacando el agua desde las primeras horas del día.

Al punto acudió personal de la Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua) con maquinaria y vehículos tipo Vactor para limpiar y desazolvar la red de drenaje.

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En el punto, el titular de la Segiagua, José Mario Esparza Hernández, explicó que este miércoles hubo lluvias muy intensas, particularmente en la alcaldía Gustavo A. Madero, donde se registraron los niveles más altos de agua, con más de 57 milímetros de lluvia en algunas estaciones pluviométricas de la zona.

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“El día de ayer se tuvieron unas lluvias muy intensas, en toda la Ciudad de México, pero principalmente aquí en la alcaldía Gustavo A. Madero”, indicó en entrevista con medios de comunicación.

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Señaló que las autoridades tienen identificado que el colector “Morelos", ubicado en la colonia Providencia, ya no tiene un correcto funcionamiento, debido a hundimientos y afectaciones que limitan el correcto paso del agua, por lo que será intervenido para tener prácticamente un nuevo colector.

LL