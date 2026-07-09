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La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en la Ciudad de México celebró la creación de 100 mil 756 empleos formales durante junio.
En un comunicado, dijo que esto fue el resultado en gran medida por el impulso económico que generó el Mundial de Futbol; sin embargo, destacó que el resto será que los puestos de trabajo se mantengan y no sean temporales.
En ese sentido, agregó que la capital fue la entidad que más empleo generó en el país durante el mes pasado, por lo que dejó “prácticamente en tablas” la cifra versus los puestos de trabajo perdidos.
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“Celebramos el dato de junio, pero también debemos ser responsables: habrá que ver qué ocurre después del Mundial, particularmente con los meses de julio y agosto; la siguiente victoria será que estos empleos se queden, que las empresas sigan contratando y que el crecimiento se traduzca en bienestar permanente para las familias”, señaló el presidente de Coparmex CDMX, Adal Ortiz Ávalos.
Finalmente, recordó que este indicador y otros importantes para la capital están en el Semáforo Económico de la Ciudad de México, el cual puede ser consultado de manera gratuita en https://coparmexcdmx.org/semaforo-economico-de-la-ciudad-de-mexico/
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mahc/LL
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