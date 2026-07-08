Vendedores ambulantes del Centro Histórico rematan las playeras de la Selección nacional, luego que terminó la participación de México en el Mundial de Futbol.

Las playeras verdes futboleras bajaron su precio hasta en 120 pesos cada una, aunque en días pasados se ofertaron hasta por el cuádruple de ese precio en los comercios no establecidos.

Durante un recorrido realizado por EL UNIVERSAL se observó que disminuyó el número de artículos relacionados con el cuadro tricolor, en comparación con semanas pasadas, en la zona aledaña al FIFA FAN FEST del Zócalo capitalino.

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Se observó que disminuyó el número de artículos relacionados con el cuadro tricolor. Foto: Fernanda Rojas / EL UNIVERSAL

Sofía, comerciante de la calle Correo Mayor, explicó que al inicio de la justa mundialista no había tanta demanda por estos artículos, pero desde el partido de la Selección nacional contra Corea, los precios se dispararon.

“Al inicio, la playera estaba muy barata, en la versión jugador no había tanta demanda, pero conforme fue avanzando (la selección), se elevó. La playera negra que estaba en 300 se subió hasta en 600 pesos”.

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Ante el fin de la participación de México en el evento deportivo, tras la derrota con Inglaterra, la comerciante acotó que muchos de sus compañeros de la cuadra están rematando su mercancía.

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Los principales compradores de este producto fueron los extranjeros. Foto: Fernanda Rojas / EL UNIVERSAL

“Apostaron mucho por México en el Mundial. Hubo compañeros que se quedaron con millones de playeras. Hubo ganancia en su momento, pero ahorita están viendo pérdidas”, acotó.

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La vendedora comentó que los principales compradores de este producto fueron los extranjeros, ya que venían en grupos de hasta 6 o más personas y se llevaban la mercancía, aun cuando les quedara grande.

En ese sentido, refirió que bajó un 50 por ciento, aproximadamente, el flujo de visitantes de otros países, luego de que el Estadio Ciudad de México ya no tendrá más partidos mundialistas. “Aunque estamos a la vuelta del Fan Fest, pero ya no se ve tanto (turista)”.

Las playeras no son los únicos artículos en remate, también hay gorras, cornetas y aplaudidores. Foto: Fernanda Rojas / EL UNIVERSAL

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Las playeras no son los únicos artículos en remate, también las gorras rondan un precio de 50 pesos, mientras los artículos como cornetas y aplaudidores para hacer ruido están hasta en 10 pesos. Incluso los impermeables de plástico se ofrecen en 20 pesos, cuando los días lluviosos de partido se vendían en cinco veces ese valor.

De acuerdo con la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en la capital, el comercio informal generó durante los primeros 25 días del mundial ganancias aproximadas en 2 mil 200 millones de pesos tras los festejos en las calles del Centro Histórico, Paseo de la Reforma, Monumento a la Revolución y zonas aledañas.

vr/cr