El director general del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, Adrián Rubalcava, dio a conocer que si los muros verdes que se instalaron en algunas estaciones de la línea 2 —por ejemplo Zócalo— no funcionan, el proveedor las reemplazará hasta que se mantengan vivas.

En entrevista con medios de comunicación, Rubalcava Suárez reconoció el estrés que reciben las plantas dentro del Metro, con la afluencia de usuarios y el calor al interior de estaciones, por lo que aún se analiza si esta propuesta “está funcionando como se esperaba o no”.

“Las empresas que ejecutaron la obra están ayudando a las condiciones para que las plantas se mantengan vivas. Es prácticamente un proyecto muy innovador, estamos visualizando inclusive el estrés que están recibiendo las plantas en un lugar con tanta afluencia, con el calor del metro, y estamos justamente viendo cómo va a funcionar este esquema de iluminación, la simulación del día y la noche, y eso nos está llevando a poder analizar si está funcionando como se esperaba o no”, dijo.

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En este sentido señaló que el Metro tiene la garantía de que si estos muros verdes no funcionan “el proveedor garantiza el reponer las plantas hasta que funcione”, dijo.

Y, en caso de que no funcione, afirmó que no se cobrará este servicio al Metro.

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“El proveedor con quien hizo ese contrato, no lo hizo directamente con el Metro, sino con cada una de las empresas que construyó las estaciones, casa empresa que construyó las estaciones decidió si metían muro verde o no”, precisó.

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Con lo anterior, explicó que el mantenimiento de estos muros recae en el Metro, sin embargo, la empresa contratista dejará pagados siete meses de mantenimiento en lo que se garantiza que las plantas se mantengan vivas. Tras esos siete meses, el Metro tendrá la responsabilidad de contratar a alguien que le dé mantenimiento a los muros verdes.

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El director del Metro recordó que para estos muros verdes se contempla un costo de 5 mil 600 pesos por metro cuadrado, cuyo precio al público puede ser de 7 mil 400 pesos, por lo que consideró que se obtuvo “un costo muy bajo”.

LL