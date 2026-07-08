El Gabinete de Seguridad informó que aseguraron 2.66 kilos de clorhidrato de ketamina en un equipaje procedente de Bogotá, Colombia en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de Cancún, Quintana Roo.

Por medio de redes sociales, las autoridades federales detallaron que identificaron el equipaje procedente de dicho país que ocultaba en un doble fondo el clorhidrato de ketamina, por lo que procedieron al decomiso. No reportaron personas detenidas.

Agregó que el aseguramiento fue parte de los controles de vigilancia e inspección que se mantienen en los puntos de ingreso al país en este aeropuerto.

Lee también Bajo llave hasta 2031, declaración de Rocha Moya

Personal de Aduanas identificó en el Aeropuerto Internacional de Cancún un equipaje procedente de Bogotá, Colombia, que ocultaba en un doble fondo 2.66 kilos de clorhidrato de ketamina. Foto: Especial

En las acciones participó personal de las Aduanas de México en coordinación con elementos de la Defensa que buscan evitar el tráfico de sustancias ilícitas y mantener la seguridad en las operaciones de ingreso al país.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Cáncer, el clorhidrato de ketamina es un medicamento que se usa para hacer perder la sensibilidad y la conciencia y de esta manera inducir el sueño en los pacientes sometidos a cirugía.

[Publicidad]

Asimismo, afirma que es un anestésico general en actual estudio para el tratamiento del dolor de los nervios causado por la quimioterapia.

apr