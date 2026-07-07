Bogotá. El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, ordenó el martes a su equipo que interrumpa "de manera inmediata" el proceso de transición con el gobierno de Gustavo Petro, al que acusó de querer un "golpe de Estado".

El trámite para la transmisión de mando el 7 de agosto transcurre en medio de tensiones entre el mandatario saliente de izquierda y el entrante de extrema de derecha, respaldado por el presidente estadounidense Donald Trump.

Petro se niega a reconocer el resultado del balotaje de junio y De la Espriella, que ganó por un estrecho margen al candidato oficialista Iván Cepeda, acusa al gobierno actual de corrupción.

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De la Espriella dio "instrucciones" a su equipo de trabajo "para que suspenda de manera inmediata el proceso de empalme con el gobierno corrupto que termina su periodo", según anunció en la red social X.

"Petro y Cepeda iniciaron su plan B para quedarse a como diera lugar en el poder. Y lo quieren hacer a través de un golpe de Estado (...) Le pido como presidente electo a las Fuerzas Armadas de la República de Colombia que cumplan con su juramento, proteger la Constitución y la democracia y no obedecer ninguna orden que Petro esté dando en sentido contrario", declaró De la Espriella.

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El presidente electo, que definió la transición como una "auditoría exhaustiva" de la gestión de Petro, asegura haber identificado problemas en la lucha contra el narcotráfico, clientelismo en contratos estatales y deficiencias en el sistema de salud.

Petro desconoce la "legitimidad" de De la Espriella y convocó a manifestaciones el 20 de julio, fecha para la que anunció su discurso de despedida.

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Petro afirmó que entregará el poder el próximo 6 de agosto a la medianoche, pese a que no reconoce como su sucesor a De la Espriella.

"El proceso de entrega del gobierno continúa (...) el gobierno termina el seis de agosto a las 12 de la noche, porque ese fue el mandato del pueblo", escribió Petro en la red social X, donde añadió que no se aferrará al poder porque es "un demócrata" que respeta la Constitución.

Petro insistió, sin embargo, en que su partido, el Pacto Histórico, presentará una demanda de nulidad de las elecciones y reiteró sus críticas al presidente electo, que debe asumir el 7 de agosto, y a su equipo de transición, tras la suspensión de contactos para el traspaso del poder.

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"Me piden cosas que serían inconstitucionales como permanecer en el poder sabiendo que los que vienen no ganaron las elecciones. No lo haré porque el mandato popular que se me otorgó tiene un final", escribió Petro.

El senador Cepeda reconoció por su parte los resultados de la elección, pero se declaró en "desobediencia civil" frente al nuevo gobierno.

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Pero observadores internacionales y autoridades electorales descartaron cualquier tipo de manipulación en los comicios.

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"Mi deber es proteger los intereses de la Nación y garantizar una transición seria, transparente y al servicio de los colombianos, nunca legitimar el desastre ni el desconocimiento del orden constitucional", dijo De la Espriella.

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De su lado, Petro dijo que el proceso continuará aun sin la delegación del gobierno entrante.

"No aguantan que se observe por toda la ciudadanía que no están preparados y que sus insultos públicos son calumnias", reaccionó en X Petro.

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Para ello, "se colocarán sillas vacías en espera que quienes se robaron las elecciones lleguen a entender qué es gobernar", agregó.

De la Espriella, un abogado que debuta en la política, promete fomentar la inversión privada, recortar el Estado y endurecer el combate a guerrillas y carteles narcotraficantes, en medio de la peor crisis de violencia en el país en la última década, y tras los intentos fallidos de Petro de negociar la paz con grupos armados.