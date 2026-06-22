[Publicidad]
Washington. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, felicitó este lunes al presidente electo de Colombia, Abelardo De la Espriella, por su victoria en las elecciones y lo invitó a estrechar la cooperación militar entre ambos países para combatir el narcotráfico y las organizaciones criminales de la región.
En un mensaje publicado en la red social X, Hegseth afirmó: "Invitamos a su próxima administración a trabajar con el Departamento de Guerra y la Coalición de las Américas contra los cárteles, para revitalizar la alianza militar entre nuestros dos países con el fin de poner fin a la producción de narcóticos letales y erradicar a los narcoterroristas que azotan a nuestro hemisferio".
El jefe del Pentágono calificó además de "histórica" la victoria electoral de Espriella, conocido como "El Tigre", en un nuevo gesto de respaldo de la Administración de Donald Trump hacia el político de ultraderecha que se impuso en el balotaje con el 49.66% de los votos, frente al 48.7% del candidato izquierdista Iván Cepeda, a falta de la oficialización de los resultados.
Lee también ¿Cómo creó su fortuna Abelardo De la Espriella?; el candidato ha enfrentado cuestionamientos por su patrimonio
La invitación de Hegseth llega después de que el propio presidente estadounidense, Donald Trump, revelara este lunes que habló telefónicamente con el colombiano tras los comicios y alabara su triunfo.
"Cuando alguien como yo le cae bien a una persona, esa persona me gusta. Es muy sencillo, es una fórmula simple", señaló el mandatario al explicar su respaldo, durante un acto abierto a la prensa en el Despacho Oval.
[Publicidad]
Este mismo lunes, Trump publicó un mensaje en la red social Truth en el que felicitó al candidato del movimiento Defensores de la Patria por su victoria y dijo que espera "construir una relación poderosa" con Colombia.
Lee también El derechista De la Espriella se perfila como ganador en elecciones de Colombia; resultado pasa a fase de escrutinio
La victoria del ultraderechista marca un giro respecto a las tensas relaciones entre la Administración Trump y el Gobierno saliente de Gustavo Petro, quien fue incluido en la lista de sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro por presuntos vínculos con el narcotráfico, acusaciones que el mandatario rechaza.
[Publicidad]
"Colombia derrotó al populismo, y sigue Mexico"; reacciones de PAN y PRI ante la victoria de Abelardo de la Espriella
ss
[Publicidad]
Más información
Universal Deportes
Mundial 2026: Argelia le arrebató el triunfo a Jordania
Universal Deportes
Néstor Lorenzo sobre récord Messi en Mundiales: "No me sorprende para nada"
Universal Deportes
Mundial 2026: Jordania vs Argelia EN VIVO Sigue aquí el MINUTO A MINUTO del partido
Universal Deportes
República Democrática del Congo no se intimida ante Colombia: “Vamos a ser muy agresivos”
Noticias
Golpe millonario al Cártel de Sinaloa: decomisan metanfetamina por más de 9 mil millones de pesos
Deportes
Caos en el Mundial: evacúan a aficionados y suspenden el Francia-Irak por tormenta severa
Deportes
Mbappé iguala a Ronaldo con 15 goles y acecha el récord histórico de Messi en los Mundiales
Deportes
Conductor argentino arremete contra México y enciende las redes: “Tu futbol es una vergüenza”