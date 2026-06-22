Abelardo Gabriel de la Espriella y Otero, quién ser perfila como futuro presidente de Colombia, nació en Bogotá, criado en Montería, pero también cuenta con otras dos nacionalidades: estadounidense e italiana.

De acuerdo con información de la BBC, al colombiano le gusta pasar su tiempo entre Florencia, Italia, y Miami, EU, "vende vinos de la Toscana y corbatas de seda italianas, usa relojes de lujo y conduce autos de potencia extravagante."

De la Espriella es abogado por parte de la Universidad Sergio Arboleda, ubicada en Bogotá, Colombia. Además, es fundador y socio principal en De La Espriella Lawyers Enterprise.

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Ángel Becassino, periodista consultado por la BBC, señaló que De la Espriella proviene de una familia con recursos económicos y que desde joven desarrolló actividades comerciales.

"Viene de una familia de cierto nivel, de clase media un poquito alta, de un mundo con recursos con alguna finca", dice Becassino.

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Según el periodista Gerardo Reyes para la BBC Mundo, la consolidación de su patrimonio estuvo estrechamente ligada a su trabajo como abogado penalista.

Entre sus clientes figuraron integrantes de grupos paramilitares, empresarios y personas involucradas en procesos judiciales de alto perfil, "De la Espriella se encontró con la gallina de los huevos de oro a comienzos de 2000."

Abelardo de la Espriella. (22/06/26) Foto: AFP

La publicación del medio británico, señala que De la Espriella representó legalmente a figuras como David Murcia Guzmán, fundador de la intervenida firma DMG, y a Álex Saab, empresario colombo-venezolano señalado por autoridades estadounidenses como presunto testaferro del gobierno de Nicolás Maduro.

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El propio De la Espriella ha asegurado en entrevistas que llegó a cobrar honorarios de entre dos y tres millones de dólares, dependiendo del caso. Su equipo ha sostenido que la representación de clientes controvertidos forma parte del ejercicio legítimo de la defensa penal.

La fortuna del ahora presidente electo también ha sido objeto de investigaciones periodísticas. BBC Mundo retomó un análisis del medio colombiano La Silla Vacía, que identificó al menos 35 empresas vinculadas a De la Espriella en Colombia, Panamá y Estados Unidos hasta diciembre de 2025.

Jineth Prieto, periodista de La Silla Vacía citada por la BBC, explicó que la firma jurídica De la Espriella Lawyers sería el negocio más rentable del empresario. Sin embargo, la investigación también encontró compañías con pérdidas y deudas, lo que llevó al medio a cuestionar la narrativa de éxito financiero presentada por el abogado.

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Con base en los registros analizados, La Silla Vacía estimó que el patrimonio de De la Espriella en Colombia ronda los 19 mil millones de pesos, equivalentes a unos 5.4 millones de dólares. BBC Mundo precisó que no pudo verificar de manera independiente dichos cálculos.

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La campaña del presidente electo rechazó responder un cuestionario enviado por La Silla Vacía y calificó las preguntas del medio como "capciosas y tendenciosas".

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Abelardo de la Espriella (21/06/2026). Foto: Facebook

A las dudas sobre el origen de parte de sus recursos se sumó una carta enviada el 17 de junio por 11 congresistas demócratas de Estados Unidos, quienes solicitaron a distintas dependencias federales revisar el origen de las inversiones de De la Espriella en territorio estadounidense. Los legisladores también manifestaron preocupación por el respaldo expresado por el presidente Donald Trump a su candidatura.

Frente a los cuestionamientos, De la Espriella ha reiterado públicamente que su patrimonio es resultado de su actividad profesional y empresarial. En un video difundido en 2024 afirmó que no ha dejado de trabajar ni producir ingresos durante su trayectoria.

*Con información de la BBC

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