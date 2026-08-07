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Las Águilas del América se presentan esta noche en la League Cup, frente al San Diego FC de la Major League Soccer (MLS) , en el Estadio Banorte.
Aunque el torneo importante es la Concacaf Champions Cup, los dirigidos por Guillermo Almada quieren acabar con una sequía de 10 años sin títulos internacionales; la última vez fue en 2016, cuando vencieron a Tigres en la Concachampions.
Tras el parón por la Liga MX, los azulcrema llegan como el mejor equipo del Apertura 2026, luego de las dos victorias y el empate que lo tienen como el líder de la competencia con siete unidades.
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Aún sin refuerzos disponibles, Almada y su cuadro buscarán iniciar con triunfo la Leagues Cup 2026, torneo que se les ha negado desde su creación en 2023; lo más lejos que han llegado es a Cuartos de Final.
Ningún club mexicano ha ganado la Leagues Cup, este torneo respaldado por Concacaf que enfrenta a equipos de la Liga MX y de la Major League Soccer.
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Sigue AQUÍ minuto a minuto todas las acciones del partido entre América y San Diego FC, desde el Coloso de Santa Úrsula.
Universal Deportes 07:10 PM
¿Dónde ver EN VIVO el América vs San Diego FC de la Leagues Cup?
Este partido se podrá seguir por medio de Canal 9, Imagen Televisión, TUDN y Apple TV
AMÉRICA VS SAN DIEGO FC MINUTO A MINUTO
Universal Deportes 08:00 PM
¡Arranca el primer tiempo!
Universal Deportes 07:17 PM
¡San Diego FC hace su llegada al Estadio Banorte!
Universal Deportes 07:11 PM
¡América ya está en el estadio Banorte!
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