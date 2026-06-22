Bogotá.— Colombia giró a la ultraderecha con la elección como nuevo presidente de Abelardo de la Espriella, un abogado millonario respaldado por Donald Trump que pone fin al primer gobierno izquierdista de la historia del país, según el preconteo de la autoridad electoral. Está pendiente el escrutinio definitivo de la elección.

De la Espriella, de 47 años y sin experiencia política, venció por un estrecho margen en la segunda vuelta al senador oficialista Iván Cepeda, aliado del mandatario Gustavo Petro que buscaba acordar la paz con todos los grupos armados narcotraficantes en medio de una ola de violencia.

El conteo preliminar oficial lo da como ganador con 49.7% de los votos, por encima de Cepeda, que logró 48.5%. El registrador de Colombia (autoridad electoral), Hernán Penagos, hizo un llamado a la calma. “Los procedimientos y las autoridades para resolver reclamaciones también están dadas por la ley. Yo quiero invitar a la ciudadanía para que tenga absoluta tranquilidad del proceso que ha venido avanzando”, dijo Penagos en Bogotá, al señalar que ayer mismo comenzaba el escrutinio que dará el resultado definitivo de estas reñidas elecciones.

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Cepeda advirtió que “el preconteo lo reconocemos como un dato que es aún no oficial ni vinculante”. El candidato izquierdista adelantó que “nuestro grupo de testigos, decenas de miles, y abogados están procediendo a impugnar 33 mil mesas en todo el país. Una por una deberá ser objeto del escrutinio”.

Aseguró que una vez que finalice el escrutinio oficial en los próximos días “y se hayan hecho las verificaciones correspondientes, reconoceremos el resultado final”.

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En Colombia se conoce como escrutinio al procedimiento técnico y jurídico mediante el cual las autoridades electorales consolidan los resultados oficiales de una elección y es realizado por jueces y notarios. A diferencia del preconteo, cuyos datos tienen carácter informativo y preliminar, el escrutinio tiene validez legal y permite verificar las cifras mesa por mesa, además de tramitar las reclamaciones e impugnaciones previstas en la legislación electoral.

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Petro, que no reconoció los resultados de la primera vuelta electoral en la que también se impuso su opositor, afirmó ayer que para el balotaje sólo respetaría el escrutinio consolidado que puede tomar algunos pocos días. “No se puede proclamar ninguno presidente”, escribió en X, donde señaló que “la realidad nos da un país partido por la mitad”.

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Pero De la Espriella se presentó ante la multitud como “presidente”, en un recorrido en Barranquilla.

En un video en X, el candidato ultraderechista, quien se autodenomina El Tigre, acompañado de su compañero de fórmula José Manuel Restrepo, afirmó que “la Patria Milagro” será una realidad de Colombia, aludiendo a su decálogo de “milagros” que prevé implementar en áreas que van de la seguridad a la salud, la educación, el campo, el medioambiente, la cultura, las mujeres, el bienestar animal, el sector minero-energético y contra la corrupción.

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“Con la ayuda de Dios vamos a reconstruir a la patria”, afirmó el ultraderechista, quien señaló que el presidente estadounidense Donald Trump le expresó ya “su apoyo”. El secretario de Estado, Marco Rubio, dijo que espera trabajar con Colombia “para impulsar la cooperación en materia de seguridad regional, poner fin a la inmigración ilegal hacia Estados Unidos y reforzar nuestros lazos económicos”.

De la Espriella, quien corona en su primer intento una vertiginosa ascensión política, tras una exitosa y cuestionada carrera profesional como abogado penalista, ha prometido “combatir con mano de hierro a los delincuentes y a los corruptos”, al más fiel estilo del presidente salvadoreño, Nayib Bukele, con quien tiene parecido no solamente ideológico, sino físico.

Simpatizantes del virtual presidente electo festejaron en las calles el triunfo. “Colombia va a tener el presidente que necesita. Ya no vamos a tener miedo y todo va a estar con Dios”, dijo a la AP Daisy Maestre, trabajadora independiente. Sin embargo, también hubo protestas y quema de banderas de Estados Unidos.

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Líderes de derecha felicitaron a De la Espriella. “El león y el tigre rugen en Latinoamérica”, escribió en X el presidente argentino, Javier Miei. “La libertad avanza en toda América Latina”, añadió. El ecuatoriano Daniel Noboa felicitó a los colombianos por elegir “el orden sobre la impunidad”.

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