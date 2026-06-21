Este domingo 21 de junio se realizó la segunda vuelta de elecciones presidenciales en Colombia y el ultraderechista Abelardo de la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, ganó estos comicios al obtener 12.9 millones de votos.

La ventaja de De la Espriella es de 0.98 puntos porcentuales. En consecuencia, mandatarios latinoamericanos se han pronunciado en X, antes Twitter, para felicitarlo.

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, felicitó al ultraderechista Abelardo de la Espriella y consideró que el país vecino "eligió el orden sobre la impunidad".

Lee también El derechista De la Espriella se perfila como ganador en elecciones de Colombia; resultado pasa a fase de escrutinio

"Hoy Colombia eligió el orden sobre la impunidad. Felicitaciones a Abelardo de la Espriella por esta victoria", escribió en su cuenta de X.

Noboa agregó: "Compartimos la convicción que nuestra región merece seguridad, progreso y gobiernos que enfrenten al crimen sin excusas".

[Publicidad]

Hoy Colombia eligió el orden sobre la impunidad. Felicitaciones a @ABDELAESPRIELLA por esta victoria.



Compartimos la convicción que nuestra región merece seguridad, progreso y gobiernos que enfrenten al crimen sin excusas. — Daniel Noboa Azin (@DanielNoboaOk) June 21, 2026

El presidente de Argentina, el ultraderechista Javier Milei, escribió en la misma red que "El león y el tigre rugen en Latinoamérica". Aludió así a su apodo (león) y al del eventual presidente electo colombiano (conocido como El Tigre), también representante de la extrema derecha.

Milei añadió: "Felicito enormemente a @ABDSPRIELLA por su histórica victoria en Colombia. Hoy la mayoría de los colombianos eligieron el camino de la libertad económica, la prosperidad, la seguridad implacable y decirle BASTA al crimen organizado transnacional y al narcotráfico".

"La libertad avanza en toda América Latina y ya no hay vuelta atrás", concluyó en su mensaje, que como siempre lo firmó con la frase "VIVA LA LIBERTAD CARAJO...!!!".

[Publicidad]

EL LEÓN Y EL TIGRE RUGEN EN LATINOAMÉRICA...!!!



Felicito enormemente a @ABDELAESPRIELLA por su histórica victoria en Colombia.



Hoy la mayoría de los colombianos eligieron el camino de la libertad económica, la prosperidad, la seguridad implacable y decirle BASTA al crimen… — Javier Milei (@JMilei) June 21, 2026

La líder opositora venezolana María Corina Machado afirmó que "hoy Colombia ha hablado con fuerza, esperanza y determinación, reafirmando su compromiso con la libertad, la democracia y la paz".

En su cuenta de X, añadió: "Que Dios bendiga a Colombia en esta nueva etapa. Sabemos que tendremos un gran aliado en la transición democrática de Venezuela y que juntos, lograremos la prosperidad y seguridad de nuestra gente. Vivan Colombia y Venezuela LIBRES!!!".

El presidente del partido español de ultraderecha Vox, Santiago Abascal, felicitó a De la Espriella, y en su cuenta de X afirmó que "los colombianos han dicho basta al narcosocialismo de Petro".

[Publicidad]

"Los colombianos han otorgado la victoria a @ABDELAESPRIELLA y han dicho basta al narcosocialismo de Petro y sus sucesores. La libertad, el orden, la verdad y la soberanía de las naciones se abren camino con fuerza en Hispanoamérica", manifestó Abascal.

Los colombianos han otorgado la victoria a @ABDELAESPRIELLA y han dicho basta al narcosocialismo de Petro y sus sucesores. La libertad, el orden, la verdad y la soberanía de las naciones se abren camino con fuerza en Hispanoamérica.



Enhorabuena, querido Abelardo.

¡Adelante… https://t.co/3ciPfiu3Le pic.twitter.com/5rqgHpUTqI — Santiago Abascal 🇪🇸 (@Santi_ABASCAL) June 21, 2026

"Enhorabuena, querido Abelardo. ¡Adelante Colombia! #FirmesPorLaPatria", concluye el post de Abascal, que lo acompaña de una fotografía en la que aparece con de la Espriella y un mensaje de este último que refiere: "Le ganamos al voto fusil y a la compra de votos y a los partidos tradicionales y a la corrupción y a los de siempre y a la guerrilla. GANÓ COLOMBIA".

El presidente de Chile, José Antonio Kast, escribió en X que, con el triunfo de De la Espriella, "comienza una nueva etapa de libertad para Colombia que les permitirá recuperar la seguridad y la prosperidad".

[Publicidad]

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, destacó que el triunfo de De la Espriella refleja la confianza de los colombianos "en la libertad, las oportunidades y el fortalecimiento de las instituciones".

Lee también Alejandro Moreno supervisa elección presidencial en Colombia; reporta una jornada electoral pacífica

Para Peña, un economista de derecha que asumió el poder en 2023, el logro de De la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, "representa también una señal de esperanza" para quienes creen "en la democracia, la libertad y el desarrollo como camino para América Latina".

[Publicidad]

"Le deseo el mayor de los éxitos en esta nueva etapa", agregó.

El secretario estadounidense de Estado, Marco Rubio, dijo que "la Administración (del presidente Donald) Trump espera con interés colaborar estrechamente" con el gobierno de De la Espriella "para impulsar la cooperación en materia de seguridad regional, poner fin a la inmigración ilegal hacia Estados Unidos y reforzar nuestros lazos económicos. Los mejores días de Colombia están por venir".

Más tarde, el propio Trump escribió en su red, Truth Social: "Él ganó. ¡Grande!".

[Publicidad]

Reconoce Misión de Observación de Copppal jornada electoral en Colombia

La Misión de Observación Electoral de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe (Copppal), con 100 observadores y observadoras de 20 países del continente desplegados en el territorio de Colombia, reconoció y felicitó al pueblo colombiano por la “ejemplar vocación democrática” demostrada durante la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de este domingo.

En un pronunciamiento, destacó la participación ciudadana y el compromiso cívico evidenciado en la jornada electoral, que dijo, constituyen la base de la fortaleza de las instituciones democráticas del país y son testimonio de su convicción por resolver su destino político mediante los mecanismos previstos por el Estado de Derecho.

La Copppal reconoció el trabajo desarrollado por las autoridades electorales colombianas, así como por los organismos y funcionarios involucrados en la organización y conducción del proceso electoral, “quienes garantizaron la normalidad de la jornada y el libre ejercicio de su derecho al sufragio”.

La Misión de Observación Electoral felicitó a los candidatos Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda por el respaldo obtenido en las urnas, “que es expresión franca de la voluntad popular”.

Destacó que los resultados del preconteo otorgan una mayoria de votos al candidato de la coalición “Defensores de la Patria” y en los próximos días tendrá lugar el escrutinio de los formularios E-14, donde se consignan los votos de cada candidato o lista, lo cual permitirá a los jueces dar el resultado definitivo de la elección.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

desa