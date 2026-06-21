Bogotá. El ultraderechista Abelardo de la Espriella, quien cuenta con el respaldo del presidente de Estados Unidos, fue elegido mandatario de Colombia el domingo tras derrotar por poco margen al candidato de la izquierda oficialista en el balotaje, según el conteo preliminar de la autoridad electoral.

En una de las votaciones más reñidas de la historia, el jurista sin experiencia política se impuso con un 49.6% de los votos, según el 99.7% del conteo previo de la entidad que organiza los comicios. Muy cerca quedó el senador Iván Cepeda (48.7%), aliado de Gustavo Petro, el primer presidente de izquierda en la historia del país que no podía presentarse a la reelección por ley.

El resultado deberá ser confirmado tras una revisión de votos. Sin embargo, todo indica que De la Espriella se convertirá en el nuevo presidente de Colombia a partir del 7 de agosto.

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¿Quién es este fenómeno de la ultraderecha que hasta hace poco era un gran desconocido?

Con un programa económico inspirado en el propio presidente de Argentina, Javier Milei, y De la Espriella maneja una propuesta de seguridad de “mano dura” al estilo del mandatario de El Salvador, Nayib Bukele.

“Lo que tiene en común De la Espriella con Bukele y Milei es que dicen estar luchando contra una presunta élite que tiene olvidado al pueblo, que es corrupta y que se ha hecho con el poder del Estado formando una especie de casta política”, dijo a La Nación Christian Julián Fajardo, profesor del departamento de Ciencia Política de la Pontificia Universidad Javeriana.

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“Abelardo viene a corregir los errores de un gobierno que se equivocó de rumbo, que no cumplió con sus promesas y que deja las cosas peor de lo que estaban”, dijo a La Nación Jacinta, una jubilada de 66 años, frente al jardín de su casa estilo inglés.

Milei y Bukele habían coincidido en Nueva York, donde brindaron su discurso ante la Asamblea General de Naciones Unidas el mismo día, el 24 de septiembre. Foto: X @PresidenciaSV

Su opinión representa la de muchos colombianos desencantados con el desempeño de la gestión que se retira, que a pesar de haber impulsado un aumento histórico del salario mínimo logrando reducir la pobreza monetaria del país del 36.6% a 28%, deja el Estado en crisis fiscal, el sistema de salud quebrado y, más importante aún, una deuda pendiente en cuanto a la seguridad.

“Quienes hemos vivido ya mucha de la historia de Colombia, sabemos lo que pasa en este país cuando se quiere dialogar con la guerrilla”, completó Jacinta.

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La referencia de la mujer tiene que ver con el fallido enfoque dialoguista conocido como “Paz Total”, con el que Petro buscó negociar con los grupos armados en pos de su desmovilización pero derivó en la expansión de estas agrupaciones, y se convirtió en una de las herencias más pesadas de su gobierno.

El gobierno de “los nunca”

Al igual que el presidente argentino, que construyó su identidad política en torno a la lucha contra la “casta”, De la Espriella ha buscado posicionarse como el abanderado de “los nunca”, es decir, de los excluidos de la política, pero más aún, de la sociedad colombiana.

“Nosotros somos los nunca. Los que nunca hemos vivido de la teta del Estado, los que nunca nos hemos robado un peso, los que nunca nos rendimos ni nos quedamos en la queja. Los que nunca hemos hecho politiquería”, decía el entonces desconocido candidato de derecha en los primeros días de su campaña.

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A partir de esta épica, De la Espriella ha intentado ser al mismo tiempo el representante de sectores de las clases bajas, medias y altas para quienes el clivaje fundamental del país no se divide entre pobres y ricos, sino entre gobernantes y gobernados.

El presidente estadounidense Donald Trump da su apoyo al candidato presidencial colombiano Abelardo De la Espriella. Fotos: AP

En ese sentido, “Abelardo se articula a una derecha global que ha emprendido no tanto una lucha material, sino más bien una lucha cultural”, explicó Fajardo.

En torno a esta lectura de la sociedad colombiana, el abogado de 47 años articuló el programa de gobierno que denomina la “Patria Milagro”, cuyas principales propuestas, condensadas en un documento breve a modo de punteo, se centran en la “extrema coherencia”, es decir, “el sentido común aplicado a la nación”.

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De acuerdo a la página oficial de Defensores de la Patria, los principales ejes del sentido común son “la familia, la propiedad, el trabajo, la fe y la seguridad”.

“Su propuesta se diferencia de otras por, entre otras razones, volver a adoptar la religiosidad y proponer una restauración ética y moral del Estado”, señaló a La Nación la consultora de política internacional María Alejandra Trujillo.

El tigre y el león

En una galería de la zona comercial conocida como San Andresito de la 38, el equivalente bogotano al barrio porteño de Once, desde su local de artículos para videojuegos, Jeison explicó su voto por el candidato de la derecha.

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“Él es un empresario, entonces nos entiende a nosotros los comerciantes. Y sabe que este gobierno ha robado muchísimo. Necesitamos que ponga el país en orden para que las cosas funcionen”, explicó el hombre de 35 años, quien aseguró, además, que muchos de sus compañeros vendedores comparten su postura.

El apoyo de Jeison tiene que ver con la imagen que el propio De la Espriella pretende transmitir, la de un empresario exitoso que cosechó abultadas ganancias en todos los rubros en los que quiso hacer negocios, por ejemplo, con una marca de ropa masculina de lujo, una marca de licores y Místico, un restaurante en Miami, pero, más importante aún, lo hizo sin ayuda de nadie.

A lo largo de su campaña, el candidato de la derecha se ha mostrado como un emprendedor nato cuya única bandera ideológica en términos económicos es el libre mercado.

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En particular, De la Espriella ha sido un declarado admirador del programa económico del gobierno argentino, al igual que del presidente norteamericano, Donald Trump, proponiendo la eliminación de restricciones al mercado y un drástico recorte del Estado.

Aunque no usa la metáfora de la “motosierra”, De la Espriella propone reducir en un 40% el gasto público y eliminar unos 700 mil cargos entre funcionarios y contratistas.

Para cumplir con esta promesa de “reforma integral del Estado”, el candidato asegura que en caso de ser electo firmaría 90 decretos en los primeros días de su gobierno.

Además de medidas económicas, ambos políticos comparten una fascinación por las figuras de felinos. De forma similar al presidente, que suele representarse con la imagen de un león, De la Espriella ha adoptado el apodo de “El Tigre”, un animal que se volvió omnipresente en su campaña.

“Mano dura” para Colombia

Del modelo Bukele, por otro lado, De la Espriella pretende tomar el enfoque y la retórica de “mano dura” que ha caracterizado al líder centroamericano.

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Una de las principales propuestas del colombiano es imitar el sistema de megacárceles de Bukele, que ha sido denunciado por Amnistía Internacional y Human Rights Watch por condiciones inhumanas y violaciones a los derechos humanos.

Al mismo tiempo, De la Espriella llama a volver a cooperar de forma estrecha en materia de inteligencia con Estados Unidos e Israel, lazos rotos por el gobierno de Petro, y propone una “fumigación aérea” de 330 mil hectáreas de cultivos ilícitos que denomina “Pax Romana”.

En cuanto a los grupos armados, el candidato propone terminar con los diálogos de paz que inició el gobierno del Pacto Histórico y asegura que reducirá en un 50% la violencia en el país y recuperará el control de los territorios en manos de las organizaciones criminales.

"El Tigre" adelantó que dará “la orden de bombardear todos los campamentos narcoterroristas” intentando generar “el menor impacto en la población civil”. Con información de Agencias

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