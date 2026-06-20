Washington.- El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, aprobó el memorando para detener al activista colombiano conocido como "Beto Coral" por criticar al candidato presidencial de su país natal, Abelardo de la Espriella, respaldado por el presidente Donald Trump, publicó este sábado el diario The New York Times, que tuvo acceso al documento.

Franklin Humberto Coral Garrido fue detenido el pasado martes por permanecer en el país con una visa expirada, según la Administración estadounidense, pese a que tenía en trámite una solicitud de asilo tras escapar de Colombia por amenazas del narcotráfico.

Según el memorando, Coral "empleó su estancia en Estados Unidos para llevar a cabo actividades políticas en apoyo del gobierno de (Gustavo) Petro", quien hoy exigió a Trump aclarar el paradero del activista colombiano.

La evaluación de Rubio fue considerar que "permitir" que Coral permanezca en Estados Unidos "socava los intereses de la política exterior" del país.

La publicación recuerda que Rubio ha aprobado memorandos anteriores con el mismo argumento recomendando al Departamento de Seguridad Nacional la deportación de personas concretas, como el caso del estudiante palestino-sirio Mahmoud Khalil, que participó en protestas contra Israel.

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En un audio difundido en redes sociales por legisladores colombianos esta semana, Coral había denunciado que los agentes que lo arrestaron le dijeron que la orden de detenerlo provenía, "supuestamente" del secretario de Estado.

El pasado jueves, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, en inglés) dijo a EFE que Coral permanecería bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) hasta completar el proceso de deportación.

Petro exige a Trump informar paradero de activista

En tanto, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, exigió este sábado a su homólogo estadounidense aclarar la ubicación de Coral, hijo de un policía colombiano que fue asesinado en una operación contra Pablo Escobar.

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El presidente colombiano ordenó a la Cancillería que intervenga ante Washington para conseguir la liberación del activista, radicado en Estados Unidos desde 2015 y arrestado en Arizona.

La detención de Coral tuvo lugar días después de que este participara en una protesta en Miami contra De la Espriella, candidato de ultraderecha a la Presidencia de Colombia, que se enfrentará el domingo al aspirante de izquierda Iván Cepeda, del Pacto Histórico.

El mandatario colombiano exigió que Trump "le diga al pueblo de Colombia dónde está Alberto (sic) Coral. Que nos diga si somos compañeros de verdad en la lucha contra el narcotráfico, o solo nos ven como un pueblo inferior para ser utilizables, golpeables, torturizables económica y políticamente en los EU. Si es así, el padre de Beto Coral, capitán de la policía de Colombia, perdió su vida por nada", manifestó Petro en su cuenta de X.

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El activista Franklin Humberto 'Beto' Coral es hijo de un policía colombiano que fue asesinado en una operación contra Pablo Escobar y, según su familia, se desconoce su ubicación actual tras ser detenido por agentes del ICE.

"Colombia ha sacrificado 15 mil miembros de la policía muertos en juventud por impedir que la sociedad de EU consuma cocaína y ha sacrificado más de 200 mil asesinados colombianos y un millón de hijos de Latinoamérica", agregó Petro en defensa de Coral.

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El pasado miércoles, Petro ordenó a la Cancillería colombiana que intervenga ante el gobierno de Estados Unidos para conseguir la liberación del activista y dijo que su detención es "una persecución política incentivada por el candidato de los Estados Unidos, ciudadano de los Estados Unidos".

Coral "es un preso político en EU", acusa Petro

En su comentario, Petro aludió al candidato presidencial de ultraderecha Abelardo de la Espriella, que también tiene ciudadanía estadounidense y quien en las últimas semanas ha denunciado públicamente a decenas de personas a las que acusa de comprar votos para la izquierda de cara a las elecciones del domingo, con la intención de que Washington les retire el visado.

Coral ha expresado en sus redes sociales críticas a Trump y a la candidatura de De la Espriella, y en las elecciones del pasado 8 de marzo fue candidato de la izquierda a un escaño en la Cámara de Representantes por la circunscripción de colombianos en el exterior.

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Según dijo hoy Petro, Coral "es ahora, un preso político en EU solo por el apoyo político que el secretario de Estado de los EU Marco Rubio dio al defensor de narcoparamilitares genocidas del pueblo colombiano, Abelardo de la Espriella, quien sugirió su captura", y añadió que el activista "ha sido detenido y golpeado por el gobierno de los EU separándolo de su familia".

El Departamento de Seguridad Nacional, encargado del control migratorio, se refirió a Coral como un "extranjero ilegal" y aseguró que violó las leyes estadounidenses al permanecer en el país después del vencimiento de su visa.

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