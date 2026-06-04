Washington. El gobierno de Estados Unidos amenazó este jueves con retirar las visas y prohibir la entrada al país a quienes traten de manipular la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Colombia del próximo 21 de junio.

"Aquellos tentados a socavar o manipular el proceso democrático, ya sea COMPRANDO VOTOS o de otra manera, están advertidos de que están poniendo en riesgo sus visas, y las de sus familias", expresó en redes sociales el vicesecretario de Estado, Christopher Landau.

El candidato izquierdista Iván Cepeda se enfrentará en segunda vuelta al ultraderechista Abelardo de la Espriella.

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El presidente estadounidense, Donald Trump, expresó su apoyo explícito a De la Espriella.

El respaldo de Trump realza en la campaña presidencial la relación entre Colombia y Estados Unidos, que se ha tensado con el gobierno de Gustavo Petro por discrepancias sobre la lucha contra el narcotráfico, especialmente los bombardeos a lanchas en el Caribe, la migración y las acciones bélicas de Israel en la Franja de Gaza.

“Los resultados de esta elección son muy importantes para el futuro de Colombia y su relación con Estados Unidos”, recalcó Trump.

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