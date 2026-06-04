[Publicidad]
Washington. El gobierno de Estados Unidos amenazó este jueves con retirar las visas y prohibir la entrada al país a quienes traten de manipular la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Colombia del próximo 21 de junio.
"Aquellos tentados a socavar o manipular el proceso democrático, ya sea COMPRANDO VOTOS o de otra manera, están advertidos de que están poniendo en riesgo sus visas, y las de sus familias", expresó en redes sociales el vicesecretario de Estado, Christopher Landau.
El candidato izquierdista Iván Cepeda se enfrentará en segunda vuelta al ultraderechista Abelardo de la Espriella.
Lee también Petro e Iván Cepeda descartan idea de modificar Constitución colombiana; permitirá apoyar campaña contra la “extrema derecha”, dicen
El presidente estadounidense, Donald Trump, expresó su apoyo explícito a De la Espriella.
El respaldo de Trump realza en la campaña presidencial la relación entre Colombia y Estados Unidos, que se ha tensado con el gobierno de Gustavo Petro por discrepancias sobre la lucha contra el narcotráfico, especialmente los bombardeos a lanchas en el Caribe, la migración y las acciones bélicas de Israel en la Franja de Gaza.
“Los resultados de esta elección son muy importantes para el futuro de Colombia y su relación con Estados Unidos”, recalcó Trump.
Zelensky propone a Putin reunión cara a cara; el líder ruso rechaza un alto el fuego pues prefiere el fin de la guerra
desa/mcc
[Publicidad]
Más información
Nación
Ratifican prisión preventiva líder de banda criminal "Del Caballito"; facturas falsas ascienden a más de 12 mil mdp
Metrópoli
Ambulantes aprovechan bloqueo del Centro Histórico; venden adentro de campamento del CNTE
Universal Deportes
André Jardine deja abierta la puerta para dirigir otro club de la Liga MX
Metrópoli
Banobras se hará cargo del Tren Lechería-AIFA; así operará desde Buenavista
Sección
Trump quiere bautizar un paseo con su nombre junto al Monumento a Lincoln y las críticas estallan
Sección
Sorpresa rumbo al Mundial 2026: Francia cae ante Costa de Marfil en su primer amistoso de preparación
Sección
A días del Mundial, Japón cambia de sede en Monterrey tras encontrar una cancha deteriorada
Sección
Amanda se convierte en la primera tormenta tropical de la temporada de huracanes 2026; ¿representa peligro para México?