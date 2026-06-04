El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, propuso una reunión a su homólogo de Rusia, Vladimir Putin, en una carta abierta en la que también ofrece un "alto el fuego total" mientras se negocia el fin de la guerra.

Las negociaciones para poner fin al conflicto más mortífero en Europa desde la Segunda Guerra Mundial están estancadas.

Ucrania ataca regularmente a Rusia y los territorios ocupados por Moscú en represalia por bombardeos diarios rusos desde el inicio de la ofensiva rusa a gran escala en febrero de 2022.

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"Propongo una reunión"; pueden reunirse en Moscú "en cualquier momento"

"Ucrania propone poner fin a esta guerra mediante un compromiso directo entre usted y nosotros. Propongo una reunión", escribió Zelensky en la inusual carta.

Kiev está "dispuesta a un alto el fuego total mientras duren las negociaciones", añadió horas antes de que Putin pronuncie un discurso en un importante foro de inversión de San Petersburgo, conocido como el "Davos ruso".

En declaraciones a un grupo de periodistas extranjeros en su ciudad natal Putin afirmó estar siempre dispuesto a negociar con Kiev una salida a la guerra, sobre la base de lo hablado "durante el encuentro con el presidente (estadounidense Donald) Trump" en Anchorage en agosto de 2025.

En tanto, el Kremlin dijo que Zelensky puede reunirse con el mandatario ruso en Moscú "en cualquier momento".

Volodimir Zelensky tiene las puertas abiertas para reunirse en Moscú con Vladimir Putin "en cualquier momento", dijo el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, según declaraciones citadas por los medios estatales rusos, y añadió que Putin aún no había visto la carta en la que el mandatario ucraniano lo invita.

La misiva, que fue publicada en el sitio web de la Presidencia ucraniana, marca una de las pocas veces que Zelensky se ha dirigido directamente a Putin desde la invasión rusa de 2022.

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Putin rechaza alto el fuego, prefiere fin de la guerra

Aunque se dijo dispuesto a negociar con Kiev, Putin rechazó un posible alto el fuego en Ucrania, ya que -adujo- se puede negociar la paz y, al mismo tiempo, seguir combatiendo.

"Para empezar las negociaciones no hay necesidad de cesar las acciones militares", dijo Putin durante el encuentro con representantes de las principales agencias de noticias mundiales.

Subrayó que Ucrania está interesada en una tregua debido a los supuestos avances territoriales rusos en todos los sectores del frente, aunque tanto Kiev como los analistas occidentales consideran que Moscú apenas ha ganado terreno en los últimos seis meses.

"Las fuerzas rusas avanzan cada día y cada día se hacen con el control de nuevas localidades (...) Naturalmente, en esas condiciones la parte ucraniana querría que nosotros detuviéramos el avance de nuestras tropas. En la región de Zaporiyia cada día avanzamos varios kilómetros (...) Por supuesto, mejor detener esto", dijo.

Putin estimó en 2 mil 500 los kilómetros cuadrados ocupados últimamente por el Ejército ruso y en 40 mil las bajas mensuales ucranianas, la misma cifra que la inteligencia occidental calcula en el caso de las tropas rusas.

Además, llamó la atención de la crónica escasez de hombres en el Ejército ucraniano con unos 20 mil desertores mensuales.

"Mejor detener la guerra, aceptando los compromisos que se abordaron en Anchorage", añadió, en alusión a la demanda rusa de que Kiev retire a sus tropas del Donbás.

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Moscú busca controlar completamente el Donbás

Moscú exige a Kiev concesiones políticas y territoriales, en particular una retirada completa de la región de Donetsk que forma parte del Donbás.

El gobierno ucraniano se niega por considerarlo una capitulación.

Un acuerdo no excluye, según Putin, que Moscú controle completamente el Donbás, cuenca minera en el este de Ucrania que hoy en día está parcialmente bajo control ruso.

"Lo uno no excluye lo otro", afirmó a los periodistas.

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