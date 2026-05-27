Kiev.— El representante permanente de Ucrania ante la ONU, Andrii Melnyk, denunció ayer, junto a los embajadores de más de 40 países, una “escalada inaceptable” de los ataques rusos a su país este fin de semana y pidió un alto el fuego “total, inmediato e incondicional”.

“Rusia ha alcanzado un nuevo y atroz nivel de agresión contra Ucrania al intensificar aún más sus ataques contra la población civil y las infraestructuras civiles”, declaró Melnyk frente al Consejo de Seguridad junto a casi todos los representantes europeos, el de la Unión Europea (UE) y los de Canadá, Australia, Japón y Corea del Sur, entre otros. Estados Unidos, que ha asumido un papel mediador entre el presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, y el ruso, Vladimir Putin, no participó en la comparecencia. Según explicó Melnyk, la noche del sábado al domingo, las fuerzas armadas rusas “lanzaron uno de los mayores ataques combinados contra Ucrania”, utilizando cientos de armas aéreas, incluidos misiles balísticos y de crucero, así como vehículos aéreos no tripulados.

“Condenamos enérgicamente la intensificación de los ataques de Rusia: los ataques contra civiles, bienes de carácter civil y la infraestructura energética crítica de Ucrania constituyen graves violaciones del derecho internacional humanitario y deben cesar de inmediato”, dijo el embajador en nombre de los aliados.

Rusia afirmó el lunes que planea lanzar más bombardeos contra Kiev y reiteró el llamado a extranjeros y a los diplomáticos para que abandonen la ciudad.

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