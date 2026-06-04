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San Petersburgo.- El presidente de Rusia, Vladímir Putin, admitió haber hablado con la parte estadounidense sobre una posible operación militar en Cuba similar a la llevada a cabo el 3 de enero pasado en Venezuela y que terminó con la captura de Nicolás Maduro.
"¿Hubo contactos con la Administración estadounidense sobre Cuba? Sí, los hubo", dijo Putin, sin dar más detalles, durante un encuentro con representantes de las principales agencias de noticias mundiales en el Palacio de Constantino en las afueras de la ciudad de San Petersburgo.
Ayer, en el marco del mismo foro, el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, felicitó al expresidente cubano, Raúl Castro, por su 95 cumpleaños, a quien ofreció el apoyo de Moscú ante la presión de Estados Unidos.
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"En el marco de la presión externa sin precedentes con la que se topa el pueblo cubano, de nuevo expresamos nuestra firme solidaridad y apoyo", se indica en la nota de Lavrov.
Además de afirmar que Raúl Castro es un ejemplo de "desinteresado servicio a la patria, a su pueblo y a los ideales de la Revolución Cubana", resaltó que para "millones de personas en todo el mundo es un símbolo de estoicismo, coraje, patriotismo y voluntad inquebrantable".
Ante el bloqueo energético de Estados Unidos a Cuba, Moscú envió en marzo a La Habana un petrolero con 100 mil toneladas de crudo.
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mcc
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