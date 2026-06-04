Rusia.- El presidente de Rusia, Vladimir Putin, acusó a los países occidentales de suministrar "una gran cantidad de drones" a Ucrania, algunos de los cuales -admitió- alcanzan su objetivo en territorio ruso.

"Los patrocinadores occidentales suministran (a Ucrania) una gran cantidad de drones de diferente tipo, incluidos de largo alcance. Algunos de ellos, lamentablemente, superan las defensas antiaéreas", dijo Putin durante un encuentro con representantes de las principales agencias de noticias mundiales, entre ellas EFE, en el Palacio de Constantino en las afueras de la ciudad de San Petersburgo.

El Comité de Instrucción de Rusia denunció que los drones que golpean territorio ruso son, en ocasiones, modelos de fabricación occidental o incluyen piezas y elementos de países de la OTAN, como EU, Alemania, Reino Unido, Italia o Turquía.

Lee también Es "bueno" que Xi Jinping se reúna con Putin, dice Trump; asegura que se lleva bien con ambos

Aunque los drones ucranianos golpean regularmente la infraestructura energética rusa -la última vez el miércoles cerca de San Petersburgo-, Putin aseguró que, a diferencia de Ucrania, Moscú cuenta con un sistema de defensa antiaérea para proteger su territorio.

"Sí, debemos perfeccionarlo; sí, debemos reforzarlo y lo haremos", dijo.

En cambio, añadió, "Ucrania no tiene ese sistema (...), tiene misiles Patriot y otros sistemas, pero también sufre una catastrófica escasez de ellos".

Lee también Putin abandona China ante falta de resultados tangibles; cancela rueda de prensa habitual tras visita al extranjero

Putin subrayó que Moscú tiene, además, armamento hipersónico y misiles de crucero, de los que carece el enemigo, a lo que sumó "el patriotismo y la voluntad del pueblo ruso".

Rusia tendrá que "responder" a la financiación occidental: Medvédev

Al respecto, insistió en que el ejército ruso avanza en todos los frentes y que ya controla el 85% de la anexionada región de Donetsk y toda la región de Lugansk, datos que Kiev y los analistas occidentales niegan.

El expresidente ruso, Dmitri Medvédev, aseguró hoy que Rusia tendrá que "responder" a la financiación occidental de la industria militar ucraniana.

Lee también Putin llega a China para reunión con Xi Jinping; ocurre pocos días después de la cumbre entre Trump y el líder chino

"La guerra de Biden se volvió la guerra de Trump"

Por su parte, el ministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, aseguró que la "guerra de Biden se ha convertido en la guerra de Trump" en respuesta a las declaraciones del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, quien aseguró que su país es mediador en el conflicto, pero no es neutral y apoya a Ucrania.

"Nuestros colegas nos decían todo el tiempo y (el presidente de Estados Unidos) Donald Trump lo dijo públicamente: si yo hubiera sido presidente, la guerra en Ucrania no habría ocurrido, es la guerra de (Joe) Biden, nadie la necesita, muere gente", dijo Lavrov en declaraciones al canal RT en árabe en el marco del Foro Económico Internacional de San Petersburgo.

Añadió que "lo que dijo Rubio en el Congreso sobre el papel de Estados Unidos no como mediador, sino como país que apoya a Ucrania, confirma lo contrario: que la guerra de Biden ya se ha convertido en la guerra de Trump".

Lee también Putin viajará a China tras visita de Trump a Xi Jinping; Beijing confirma visita de Estado para la próxima semana

Se mostró sorprendido de que Rubio asegurara que "le gustaría que el conflicto en Ucrania terminara este año, pero no lo ve muy posible, ya que ambos bandos no están dispuestos a hacer concesiones, especialmente Rusia".

"Teniendo en cuenta lo que él dijo en apoyo de Ucrania, aquí ya no hay diferencia, en esencia, entre la postura de Estados Unidos y la de Europa", subrayó.

¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp! Desde tu dispositivo móvil, entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp! Desde tu dispositivo móvil, entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss/mcc