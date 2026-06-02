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Pachuca. - A través de sobrevuelos con drones, se localizó un campamento clandestino de resguardo de hidrocarburo, ubicado en una zona boscosa de difícil acceso en la comunidad de Coatzetzengo, en Cuautepec, Hidalgo.
La Secretaría de Seguridad Pública a cargo de Salvador Cruz Neri, dio a conocer que la Unidad de Inteligencia de esta dependencia, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional, ubicó el campamento, donde se logró el aseguramiento de 4 mil litros de hidrocarburo, así como cinco contenedores con capacidad de mil litros cada uno y una camioneta tipo van.
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Se explicó que el sobrevuelo de drones permitió la localización de un paraje que era utilizado para almacenar de manera clandestina combustible, el cual se encontraba resguardado en contenedores de mil litros.
En el sitio se recuperaron 4 mil 100 litros de hidrocarburo, los cuales quedaron a resguardo de las autoridades correspondientes.
Se señaló que se mantendrá el uso de inteligencia operativa y herramientas tecnológicas para combatir el robo de hidrocarburo y preservar la seguridad de las familias hidalguenses.
dmrr/cr
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