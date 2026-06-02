Estados | 02-06-26 | 15:59 | Actualizada | 02-06-26 | 15:59 |

Celestún, Yucatán. - Como anticipó el Gobierno del Estado, inició el y delimitación para la ampliación de la carretera Celestún-Kinchil.

Hay que recordar que luego del trágico accidente donde murieron cinco personas, habitantes de Celestún al puerto demandando la ampliación de la carretera hacia Kinchil.

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Luego, tras un acuerdo entre autoridades estatales, municipales y habitantes del puerto, fue liberado el acceso y se confirmó que el 1 de junio comenzará el levantamiento topográfico para la ampliación de la carretera Celestún-Kinchil, lo cual fue cumplido.

El proyecto contempla la intervención de 10 kilómetros de la vía con una inversión federal por .

El director del Instituto de Infraestructura Carretera de Yucatán (INCAY), Juan Manuel Cardós Pereira, destacó que la modernización de esta carretera contribuirá no solo a facilitar el tránsito, sino también a fortalecer la actividad económica y turística de Celestún.

dmrr/cr

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