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Celestún, Yucatán. - Como anticipó el Gobierno del Estado, inició el levantamiento topográfico y delimitación para la ampliación de la carretera Celestún-Kinchil.
Hay que recordar que luego del trágico accidente donde murieron cinco personas, habitantes de Celestún bloquearon el acceso al puerto demandando la ampliación de la carretera hacia Kinchil.
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Luego, tras un acuerdo entre autoridades estatales, municipales y habitantes del puerto, fue liberado el acceso y se confirmó que el 1 de junio comenzará el levantamiento topográfico para la ampliación de la carretera Celestún-Kinchil, lo cual fue cumplido.
El proyecto contempla la intervención de 10 kilómetros de la vía con una inversión federal por 100 millones de pesos.
El director del Instituto de Infraestructura Carretera de Yucatán (INCAY), Juan Manuel Cardós Pereira, destacó que la modernización de esta carretera contribuirá no solo a facilitar el tránsito, sino también a fortalecer la actividad económica y turística de Celestún.
dmrr/cr
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