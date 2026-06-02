Por segundo día la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) realiza una huelga en distintos estados del país, esperando respuesta del Gobierno Federal para atender sus demandas relacionadas con la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007, la reinstalación de mesas de diálogo de alto nivel y la atención a diversos planteamientos laborales y educativos.

Zacatecas

Zacatecas. - Este martes, en Zacatecas los agremiados de la Sección 34 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) realizaron un paro laboral, ya que este día se realizaron las asambleas delegacionales en toda la entidad y para mañana se tiene programado realizar un plantón indefinido en Plaza de Armas.

Con esta suspensión de clases se estima que una gran parte de las tres mil escuelas afectaron las clases, ya que en su mayoría son atendidas por el magisterio federalizado que atiende a una población de aproximadamente 230 mil alumnos de educación básica.

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Hasta el momento, no se ha informado si también se vayan a sumar al paro laboral por parte de los trabajadores de la Sección 58, que pertenecen al sistema magisterial estatal.

Dentro de los acuerdos que han acordado ambas secciones pertenecientes a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y del Movimiento Democrático del Magisterio Zacatecano (MDMZ) se menciona que dentro de las acciones a realizar son los brigadeos y la toma de oficinas centrales, direcciones regionales educativas y centros de maestros del estado.

Con estas acciones el magisterio de Zacatecas se ha sumado a la protesta nacional para exigir la derogación de la Ley del ISSSTE de 2007, mejores condiciones de jubilación y modificaciones al sistema de pensiones.

Foto: Diana Valdez

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Chiapas

Tuxtla Gutiérrez.- En su segundo día de protestas y movilizaciones en Chiapas, docentes adheridos a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) tomaron este martes, tres casetas de peaje en dos carreteras de cuota.

La Sección 7 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) informó que una de las casetas "liberadas" se encuentra en la carretera de San Cristóbal de Las Casas a Tuxtla Gutiérrez.

Las otras dos casetas de cobro se ubican en la carretera que enlaza los municipios de Ocozocoautla de Espinosa y Arriaga.

El acuerdo de "liberación" de las casetas fue asumido durante la asamblea estatal del pasado lunes cuando se inició el paro de actividades escolares.

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Ese día se convinieron además acciones de boteo para recaudar dinero en apoyo a docentes que viajarán a Ciudad de México en los próximos días, donde participarán en las protestas.

Las movilizaciones en el centro del país con maestros de otros estados serán para exigir la abrogación de la reforma educativa y de la ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

En el centro de Tuxtla Gutiérrez, los educadores mantienen un plantón y paro de labores afuera de las sedes del gobierno estatal y de la Legislatura local.

Los maestros instalaron su campamento posterior a la marcha de este lunes, que inició de la zona oriente a la plaza central.