Pachuca.- La Secretaría de Salud de Hidalgo dio a conocer que no existe ninguna defunción atribuible al contagio de gusano barrenador en la entidad; sin embargo, sí se han registrado nueve casos de miasis.

Vanessa Escalante Arroyo, secretaria de Salud en Hidalgo, destacó que, al corte del 25 de mayo, se confirmó que nueve personas residentes de distintos municipios de la entidad habían contraído esta enfermedad, de las cuales seis ya fueron dadas de alta, dos continúan en tratamiento médico y una más falleció; sin embargo, la causa de muerte no estuvo relacionada con la miasis.

Explicó que los casos confirmados corresponden a habitantes de los municipios:

Tenango de Doria, donde se registran dos casos

Tlaxcoapan, uno

Tlanchinol, uno

Huehuetla, uno

Tianguistengo, uno

Pisaflores, uno

Cardonal, uno

Zapotlán de Juárez, donde también se reporta una persona afectada.

Del total de pacientes, siete corresponden a hombres y dos a mujeres, con edades que oscilan entre los 45 y 86 años. Destacó que la Secretaría de Salud mantiene la vigilancia epidemiológica mediante la búsqueda intencionada de casos, a fin de brindar atención médica de manera inmediata.

Secretaría de salud Hidalgo descarta muertes por gusano barrenador; reporta nueve casos de miasis. Foto: Especial.

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Resaltó la necesidad de que la población mantenga una adecuada higiene de las heridas y acuda de inmediato a los servicios de salud si presenta alguna infección.

También señaló que, ante la realización de la Copa Mundial de la FIFA en el país y la estancia de la selección de Sudáfrica en Hidalgo, se ha reforzado la estrategia sanitaria.

Indicó que se mantiene de manera permanente la prevención, vigilancia de la salud y atención oportuna ante cualquier eventualidad relacionada con eventos de alcance internacional.

Asimismo, informó que se trabaja de manera coordinada con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de Hidalgo (Copriseh), la Secretaría de Seguridad Pública, la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Turismo, así como con áreas especializadas en vigilancia epidemiológica y respuesta a emergencias.

Secretaría de salud Hidalgo descarta muertes por gusano barrenador; reporta nueve casos de miasis. Foto: Especial.

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Durante una reunión de trabajo se revisó información relacionada con el reciente brote de enfermedad por virus del Ébola en África Central, con el objetivo de fortalecer las medidas de preparación y vigilancia epidemiológica.

Las autoridades afirmaron que actualmente no existen casos confirmados de esta enfermedad en México; no obstante, se reforzarán las acciones de difusión dirigidas a la población para que conozca la sintomatología de este padecimiento, el cual se transmite por contacto directo con fluidos corporales de personas o animales infectados.

De igual manera, se señaló que el periodo de incubación puede variar de dos a 21 días y que entre los síntomas se encuentran fiebre alta, dolor de cabeza, debilidad intensa, dolor muscular y malestar general.

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