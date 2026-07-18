Tulum, QR.— En la Base Aérea No.12 en Tulum, el gobierno federal presentó un video para ilustrar que se identificó una red dedicada a la importación, comercialización y distribución irregular de derivados del petróleo mediante la evasión de impuestos y la alteración de información sobre los productos introducidos al país.

El punto de partida fue el aseguramiento de 33 ferrotanques con hidrocarburo, localizados en julio de 2025 en Ramos Arizpe, Coahuila.

Dicha investigación permitió identificar una estructura integrada por empresas dedicadas a la importación de derivados del petróleo, agencias aduanales, compañías de servicios portuarios y ferroviarios, así como compañías encargadas del transporte, comercialización y distribución del producto. Según las autoridades, la operación comenzaba con la importación de derivados del petróleo desde Estados Unidos.

Así, se verificaron domicilios y centros de operación en: Baja California, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Querétaro, Veracruz y la Ciudad de México.

La red involucra a 25 objetivos, entre ellos socios de las empresas vinculadas, operadores, agentes aduanales y personal autorizado de agencias aduanales.

La noche del jueves, la fiscal Ernestina Godoy Ramos confirmó la detención del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, y cuatro personas más presuntos integrantes de una “colosal red” de tráfico de huachicol por ferrotanques que opera en ocho estados del país y ha provocado un daño al erario por más de 4 mil millones de pesos, derivado de la omisión en el pago de las contribuciones correspondientes.

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En un mensaje videograbado, la fiscal precisó que la red declaraba sólo 10% de la capacidad real de cada carro tanque de ferrocarril, es decir alrededor de 10 mil litros cuando en realidad transportaban hasta 110 mil litros.

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