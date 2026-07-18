Pese a ser considera una joya arquitectónica e histórica del sur de la Ciudad de México, la Casa Frissac sortea el abandono y falta de mantenimiento. Construida a finales del siglo XIX por Jesús Pliego Frissac, un hacendado prominente y presidente del Ayuntamiento de Tlalpan, el inmueble presenta hoy problemas de humedad, invasión de fauna nociva y falta de presupuesto para mantenimientos mínimos, asegura un trabajador que pidió confidencialidad por temor a represalias. s

Afirma que esta situación se dio en esta administración, encabezada por la morenista Gabriela Osorio, ya que en otras épocas había mantenimiento programado para el histórico recinto.

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Aunado a la fuerte temporada de lluvias, el problema principal que daña al inmueble es la humedad. Cuenta el trabajador que personal de la alcaldía ha intentado remediar el asunto con mantenimientos menores como aplanados en zonas donde se filtra el agua, pero se han hecho sin autorización del INAH. Otros problemas son la madera de los ventanales y puertas, que están pudriéndose por las filtraciones de agua, así como los acabados de metal para cerrar. También, dice, hay vidrios rotos, pintura que se cae por el agua y hasta paredes que se desmoronan por la falta de atención.

Por el Mundial de futbol, el gobierno de la alcaldía Tlalpan instaló en el patio del recinto una cancha de futbol neón, pero incluso desde fuera del recinto se pueden apreciar los desperfectos.

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