“Mostraremos en México la Italia de hoy” declaró Innocenzo Cipolletta, presidente de la Asociación Italiana de Editores sobre la participación de Italia como país invitado de honor en la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara.

Ayer se presentó el programa italiano que se llevará a cabo del 28 de noviembre al 6 de diciembre en el encuentro librero, donde destacan actividades como un homenaje al escritor y filósofo Umberto Eco, autor de “El nombre de la rosa” e “Historia de la belleza”, de quien se conmemora su 10° aniversario luctuoso. Este evento ocurrirá el día de la inauguración.

Precisamente es la frase del pensador italiano “El mundo nos habla como un gran libro” la que inspira el diseño de este programa que no sólo abarcará literatura, sino que también se extenderá a las artes visuales, el cine y la gastronomía, con actividades que se extenderán por la ciudad de Guadalajara.

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La agenda contempla la visita de 61 escritores italianos, donde resalta Alessandro Baricco, autor de “Seda” y “Novecento” y responsable de inaugurar el programa literario de toda la FIL, el domingo 29 de diciembre. Entre los escritores invitados se encuentran Aldo Cazzullo, Mario Calabresi, Laura Pugno, Antonella Lattanzi, Rosa Matteucci, Stefano Ciccone y Hugo Pratt.

También se celebrarán aniversarios como los 800 años de la muerte de San Francisco de Asís, los 200 años del nacimiento de Carlo Collodi (autor de Pinocho) y el centenario de Dario Fo.

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Entre las actividades culturales se encuentra una exposición dedicada a Caravaggio en el Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara.

Las exposiciones que formarán parte de la oferta cultural son:

"Identidades italianas. La Colección Farnesina"

"Etruscos. La forma y la materia"

"Estadios. Arquitectura y mito"

"CONNECT-IT. Visiones para unir el mundo"

"Italia en movimiento"

"Pintura italiana hoy. Una nueva escena"

"CUBO CULTURA. El mundo nos habla como un gran libro"

"Manuzio: la revolución del libro"

"Queridísimo Pinocho"

Además, la programación incluirá conciertos con artistas italianos en el Foro FIL, un ciclo de cine y el Festival Gastronómico.

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De esta forma, la delegación italiana quiere dejar constancia del tamaño de su industria editorial, que publica más de 70 mil títulos y para la que el español constituye su principal mercado de exportación de derechos de traducción.

La FIL, que este año celebra su edición número 40, reunirá a más de 900 escritores, 18 mil profesionales del sector editorial, 2 mil 800 casas editoriales de más de 60 países y espera recibir un público cercano al millón de visitantes.

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