Pachuca, Hgo. - Una adolescente de 12 años de edad, quien contaba con una ficha de búsqueda, fue localizada en la Central de Autobuses de Pachuca y posteriormente entregada a sus familiares.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad de Pachuca, se recibió el reporte por la no localización de la menor, por lo que, en coordinación con la Central de Radio y personal de la terminal de autobuses, se obtuvo información de que una adolescente con las características físicas de la ficha de búsqueda se encontraba en ese lugar.

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Ante ello, agentes de la corporación se trasladaron a la Central de Autobuses, donde la jefa en turno informó que la menor, identificada con las iniciales D.E.A.R., había regresado a la capital de Hidalgo, luego de abordar durante la mañana un autobús con destino al municipio de Ixmiquilpan.

Tras su localización, elementos de la Policía Municipal establecieron contacto con la madre de la adolescente, de iniciales M.G.R.A., quien acudió a las instalaciones de la dependencia para realizar el procedimiento correspondiente.

Una vez acreditado el parentesco, la adolescente fue entregada a su madre conforme al protocolo de localización y resguardo.

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JACL