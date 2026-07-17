El Gobierno de la Ciudad de México se comprometió con personas buscadoras a entregar apoyos para las infancias que son hijos o nietos de alguna persona desaparecida en la Ciudad de México.

Durante una reunión realizada la tarde de este viernes entre la jefa de Gobierno capitalino, Clara Brugada Molina, y madres buscadoras, se anunció que las infancias de familias con un integrante desaparecido recibirán una beca para sus estudios hasta concluir la universidad, vivienda y atención médica y psicológica.

Las personas buscadoras aseguraron a la salida de la reunión que para recibir estos apoyos serán llamadas por la Comisión de Búsqueda de Personas capitalina, posteriormente, el acuerdo se publicará en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y el apoyo económico se entregaría a partir del próximo primero de agosto, mientras que el resto sería en septiembre, dijeron.

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Las personas buscadoras aseguraron a la salida de la reunión que para recibir estos apoyos serán llamadas por la Comisión de Búsqueda de Personas capitalina. Foto: Gabriel Pano / EL UNIVERSAL.

"Todas las que tengan hijos e hijas que sean abuelitas y que se hayan quedado a cargo de estas infancias o que sean madres de o padres de víctimas de desaparición, van a ser llamadas por la Comisión y se les van a otorgar todos, pues todo esto que quedó ya en una mesa y que yo creo que no va a tardar en salir en la Gaceta", explicó Jacqueline Palmeros, madre buscadora, tras la reunión.

Durante la mesa de trabajo estuvieron presentes 46 infancias de familias de personas desaparecidas.

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Palmeros explicó que en el encuentro, las niñas y niños presentes exigieron a las autoridades la localización de sus seres queridos.

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"No hablaron los pequeños, de estas necesidades que nosotros como abuelas, padres y cuidadores vemos, ellos, su principal petición fue pues 'pónganse las pilas y localicen a mi papá y a mi mamá porque lo estoy esperando en casa' y también que pues que tuvieran programas de prevención para que ya no desaparezcan más niños, niñas", expresó Palmeros, fundadora del colectivo de búsqueda Una Luz en el Camino.

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También dijo que "después de tantas insistencia en administraciones pasadas, hoy por fin vemos una luz en el camino para las infancias y adolescencias víctimas de desaparición".

Las buscadoras urgieron a que más entidades se sumen a los apoyos a quienes buscan a un familiar y redoblar esfuerzos en las acciones de localización de personas desaparecidas.

Durante la mesa de trabajo estuvieron presentes 46 infancias de familias de personas desaparecidas. Foto: Gabriel Pano / EL UNIVERSAL.

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En la reunión también estuvieron presentes el comisionado para la Búsqueda de Personas, Luis Gómez; el secretario de Gobierno, César Cravioto; el secretario de Vivienda, Inti Muñoz y la fiscal de Justicia, Bertha Alcalde.

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