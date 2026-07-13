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La jefa de Gobierno, Clara Brugada, adelantó que en agosto próximo dará a conocer los avances de su administración respecto al tema de personas desaparecidas en la Ciudad de México.
Un día después de que familiares de Ana Amelí García Gámez se manifestaron hacia el Ángel de la Independencia a un año de su desaparición en el Ajusco, la mandataria capitalina refrendó el compromiso de su administración por el dolor y la desesperación de los familiares de las personas desaparecidas, pues afirmó que es “una de las grandes prioridades” de su gobierno.
“Es muy importante que se dé información al respecto, a detalle y por eso en el próximo mes de agosto vamos a informar acerca de esta situación, de cómo vamos, cómo vemos el tema de las personas desaparecidas en la Ciudad de México. Eso lo vamos a hacer y es relevante para nosotros y de lo más importante”, señaló durante una conferencia de prensa.
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Asimismo, manifestó su solidaridad hacia los familiares de Ana Amelí, y aseveró que se ha puesto a disposición de este caso tanto al Gobierno local como a la Fiscalía General de Justicia (FGJ-CDMX).
Señaló que hace unos días sostuvo una reunión con la madre de Ana Amelí en la que también participó el equipo de la FGJ-CDMX y de la Comisión de Búsqueda local.
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“Hace más o menos 10 días me reuní personalmente con la mamá de Ana Amelí, estuvo presente la fiscal, el equipo de la Fiscalía, el titular de la Comisión de la Ciudad y ella planteó, bueno, los planteamientos que hizo ya habían platicado con la Fiscalía y se estaban retomando”, precisó.
dmrr
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