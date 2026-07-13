Culiacán, Sin. - La violencia se acentuó en la cabecera municipal de Escuinapa. En las últimas 48 horas, cinco personas han resultado heridas en forma incidental por esquirlas de balas y artefactos explosivos y una más fue asesinada, por lo que las fuerzas federales y estatales desplegaron varios operativos.

En una de las confrontaciones y persecución a balazos por la calle Gabriel Leyva, en el centro de Escuinapa, frente al domicilio particular del alcalde, Víctor Díaz Simental, una mujer joven resultó herida en forma incidental, por lo que fue atendida en un hospital.

Díaz Simental aclaró que no se trató de un ataque contra su domicilio, sino un hecho de violencia que tuvo lugar por la calle donde vive, en donde un vehículo registró tres impactos de bala y una fémina, ajena a los hechos, tuvo una leve lesión.

En un segundo hecho, escenificado la mañana de este lunes, por la calle José María Morelos, dos jóvenes que platicaban fuera de una tienda de abarrotes, fueron atacados a balazos por varias personas armadas, las cuales lograron huir del lugar, antes de la llegada de las fuerzas federales y estatales.

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Los cuerpos de auxilio que llegaron para brindar asistencia médica a las víctimas del atentado determinaron que uno de ellos, de nombre, Jesús Alejandro “N”, de 25 años de edad, no presentaba signos vitales, sobre su compañero, cuya identidad no fue revelada, este con heridas graves fue trasladado a un hospital.

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Durante el domingo pasado, en puntos distintos del municipio de Escuinapa se reportaron enfrentamientos entre grupos rivales y detonaciones de armas de fuego, en la colonia Loma Bonita, una mujer de nombre Dolores “N” de 76 años de edad, resultó herida en un brazo por una bala perdida.

Por la tarde, sobre la calle Mariano Matamoros, fueron detonados dos artefactos explosivos artesanales, por lo que un menor de edad, de nombre Juan Pablo “N”, de 13 años de edad, presentó lesiones por esquirlas en una pierna.

También, Juan Francisco “N” de 62 años de edad, presentó una lesión en la pierna izquierda, por lo que personal de la Cruz Roja, le brindó los primeros auxilios y lo traslado con urgencia a un hospital.

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La noche del sábado pasado, por el Boulevard Morelos, en la cabecera municipal el joven Eduardo Javier “N”, de 27 años de edad resultó con heridas por esquiarlas de un artefacto explosivo que fue detonado muy cerca donde se encontraba conviviendo con otras personas, por lo que tuvo que ser trasladado a un hospital.

Según los datos que se conocen, es que, durante la noche del sábado pasado, varias personas se encontraban conviviendo en ese lugar, cuando en forma sorpresiva escucharon una explosión muy fuerte cerca de donde se encontraban ellos.

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Tras el fuerte estruendo, se percataron que Eduardo Javier “N”, se quejaba de una lesión en una de sus piernas, por lo que solicitaron el auxilio de los paramédicos de la Cruz Roja, los cuales le dieron lo estabilizaron y luego lo llevaron a un hospital.

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