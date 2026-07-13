Hermosillo, Sonora.- Un socavón que se abrió la mañana de este lunes 13 de julio sobre un importante bulevar de Hermosillo, provocó que una camioneta se hundiera bajo el pavimento y un motociclista resultara lesionado.

El hundimiento se registró en la avenida Carlos Quintero Arce, entre los bulevares Colosio y Paseo Río Sonora.

El conductor de la camioneta, Alejandro Lizárraga, relató que momentos antes del colapso un motociclista intentó esquivar un pequeño hundimiento que ya se había formado en la vialidad, perdió el control y cayó frente a otro vehículo.

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Explicó que detuvo su unidad para auxiliar al motociclista, activó las luces intermitentes y cambió de carril; sin embargo, en cuestión de segundos el pavimento cedió bajo su vehículo.

Según su testimonio, cuando intentó descender de la camioneta el terreno continuó colapsando y varias personas acudieron a ayudarlo.

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Los presentes le lanzaron una cuerda que amarró a su cuerpo para poder salir del socavón sin lesiones.

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Lizárraga señaló que el motociclista presentaba golpes en las piernas y la cadera.

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Incluso, dijo, colaboró con el paramédico que llegó inicialmente al lugar, ya que solo viajaba un socorrista en la ambulancia, mientras arribaba una segunda unidad de apoyo.

Tras el incidente, Agua de Hermosillo informó que el hundimiento fue provocado por la ruptura de una línea de conducción sanitaria de 72 pulgadas de diámetro con más de cinco décadas de antigüedad, lo que ocasionó el colapso del subsuelo.

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El organismo confirmó que una camioneta cayó al interior del socavón y que el motociclista lesionado fue trasladado a un hospital para recibir atención médica.

Asimismo, indicó que mantiene comunicación con ambas personas afectadas y que asumirá la reparación de los vehículos dañados como consecuencia del incidente.

Agua de Hermosillo añadió que, aunque hace aproximadamente una década se realizaron trabajos de modernización en esa vialidad, la tubería sanitaria ubicada en ese tramo no fue sustituida.

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Personal del organismo permanece en la zona realizando labores de evaluación y monitoreo para determinar el alcance de los daños, reparar la línea sanitaria y restablecer las condiciones de seguridad en uno de los principales corredores viales de la capital sonorense.

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