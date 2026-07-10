Culiacán. - Las autoridades de Protección Civil y judiciales aún no dictaminan el origen de una explosión de dos tanques de gas que eran almacenados en una vivienda del fraccionamiento Valle Bonito Dos, en el municipio de Salvador Alvarado, de cuyos hechos una persona ya fue declarada muerta.

Se reportó que una de las dos personas lesionadas, de nombre Simón “N”, falleció en un hospital de especialidades de la ciudad de Guadalajara, donde había sido trasladado para atender sus quemaduras, por lo que la Fiscalía General del Estado continua con las investigaciones sobre el origen de la explosión.

La madrugada del viernes 3 de julio pasado, una fuerte explosión cimbró varias viviendas de la calle San Cristóbal del fraccionamiento Valle Bonito Dos, de la ciudad de Guamúchil, lo que originó un fuerte incendio que movilizó a los cuerpos de bomberos y de Protección Civil.

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El personal de auxilio rescató del interior de la vivienda al matrimonio formado por Simón “N”, de 54 años, y Olga Lidia “N” de 51 años, con graves lesiones y quemaduras en su cuerpo, por lo que tuvieron que ser trasladados con urgencia a un hospital de la ciudad de Guamúchil.

Los bomberos y personal de Protección Civil que arribaron al lugar se percataron que en la entrada de la vivienda se encontraba un vehículo calcinado y en el interior del inmueble, dos personas solicitaran ayuda por estar lesionados.

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En el interior de la casa donde se produjo la explosión y se incendió fueron localizados 12 cilindros más de gas almacenados, por lo que Protección civil inició una investigación sobre este hallazgo y evalúan los daños a la vivienda para determinar el estado de la estructura del inmueble.

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afcl