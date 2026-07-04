Culiacán, Sin. - A seis días de iniciado un incendio en el basurero municipal de Mazatlán, equipos de control de siniestros del sector público, privado y voluntarios continúan con las labores para extinguir por completo los puntos que se mantienen activos; para ello se utiliza maquinaria pesada del estado.

La presidenta municipal interina del puerto, Minerva Osuna Zavala, volvió a efectuar un recorrido de supervisión sobre los trabajos que desarrollan los cuerpos de bomberos, de protección civil, de empresas privadas y voluntarios para controlar totalmente el fuego y evitar que este se vuelva a reactivar en algunos puntos.

Desde el lunes pasado, cuando surgió el siniestro en este basurero municipal que se localiza en la zona del ejido Urías, en la parte sur de Mazatlán, varias brigadas que integran a 120 personas iniciaron las labores de control del fuego, pero a causa de los vientos y los materiales que ahí se acumulan, las labores se han prolongado.

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De acuerdo al avance que se le dio a conocer a la presidenta municipal interina, Osuna Zavala, se tiene un avance del 95 por ciento en el control del incendio, por lo que se han sumado a las labores de extinción los bomberos veteranos de Mazatlán.

Varias brigadas que integran a 120 personas iniciaron las labores de control del fuego, pero a causa de los vientos y los materiales que ahí se acumulan, las labores se han prolongado. | Foto: Especial.

Se dio a conocer que se trabaja para eliminar los riesgos de una extensión del siniestro a las áreas habitables y reducir la contaminación del medio ambiente. En cuanto al conflicto que se suscitó con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, que clausuró este basurón, esta controversia quedó aclarada.

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El ayuntamiento de Mazatlán demostró que goza de un amparo otorgado por un juez federal para seguir operando el basurón municipal, ubicado en la zona del ejido Urías, el cual fue clausurado por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, en medio del combate a un incendio que se produjo en este sitio.

La presidenta municipal interina del puerto, Minerva Osuna Zavala, dijo que se notificó a la autoridad federal que el amparo que se obtuvo el mes pasado está vigente, por lo que se va a continuar usando, una vez que se logre controlar totalmente el fuego.

El ayuntamiento de Mazatlán demostró que goza de un amparo otorgado por un juez federal para seguir operando el basurón municipal. | Foto: Especial.

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Señaló que les causó sorpresa que, en medio de las maniobras para sofocar el incendio en este basurón, ubicado en la parte sur de Mazatlán, personal de la dependencia federal colocó sellos de clausura, bajo el argumento de que se violan normas ambientales por su uso.

Explicó que el área jurídica del ayuntamiento de Mazatlán revisó los alcances del juicio de amparo que se obtuvo contra actos de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y resolvió que la protección de la justicia federal está vigente.

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