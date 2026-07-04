Cancún. - El tesorero municipal de Tulum, Vicente Francisco Aldape Moncada, fue detenido en el Aeropuerto Internacional de Cancún por elementos de la Guardia Nacional (GN), al ser requerido por la Fiscalía General de la República (FGR)

La detención se concretó a las 6:10 horas del pasado dos de julio, en la Terminal 2 del aeropuerto, de acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del gobierno federal.

El gobierno municipal, presidido por Diego Castañón, confirmó que Aldape Moncada iba armado, con una o dos armas de fuego y que es la FGR la que está a cargo de la investigación.

Hoy, informó en un escueto comunicado que el funcionario ya presentó su renuncia “irrevocable” y, en respuesta, hasta le deseó “éxito en los proyectos personales y profesionales que emprenda”.

“Agradecemos el compromiso, la dedicación y el trabajo desempeñado por Vicente Aldape Moncada durante el tiempo en que formó parte de esta administración”, se lee en el escrito, acompañado por un video grabado por el propio ahora exfuncionario, quien señala que la separación del cargo obedece a “los eventos desafortunados”, como califica su detención, el jueves pasado.

“Soy un hombre de principios que confía plenamente en el derecho y sus instituciones y sé que se hará el trabajo conforme a lo que marca el debido proceso”, expresa, desde un lugar no especificado, porque se encuentra detenido.

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Antes de ser titular de Tesorería, Aldape Moncada se desempeñaba como coordinador de asesores de esa dependencia municipal, en 2022, cuando el actual edil era tesorero.

La detención de Aldape se suma a otras aprehensiones previas, como la del exdirector de Desarrollo Territorial y Urbano, Lorenzo Bernabé, el pasado 10 de junio, en la delegación de Alfredo V. Bonfil en Cancún, por el delito de violencia familiar en agravio de su pareja sentimental.

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El exfuncionario también es señalado por probables actos de corrupción durante su gestión, pues empresarios lo han acusado de presuntos actos de extorsión, falsificación de firmas, alteración de permisos y expedición de licencias de construcción, aunque estos delitos no fueron motivo de su aprehensión.

En esta misma semana Castañón Trejo dio a conocer la destitución de nueve funcionarios de su administración por actos de corrupción; dos de ellos, adscritos a Protección Civil y Bomberos y siete a la Dirección de Fiscalización.

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