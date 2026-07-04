LA PAZ, BCS., 4 de julio.— Al menos 13 perros fueron envenenados y dos mujeres resultaron intoxicadas también derivadas de esta acción que ya es investigada por autoridades en Baja California Sur, confirmaron autoridades.

De acuerdo con los primeros reportes, una sustancia tóxica fue dispersada en distintos puntos de la colonia Brisas del Valle, en el municipio de Comondú, al norte del estado, provocando la muerte de los animales, algunos de los cuales tenían dueños.

Además, se confirmó la intoxicación de dos mujeres que resultaron afectadas tras entrar en contacto con el químico y fueron trasladadas al Hospital General de la localidad para su atención médica.

Elementos de Seguridad Pública Municipal y personal de Ecología y Medio Ambiente acudieron al sitio. Foto: Especial

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Elementos de Seguridad Pública Municipal y personal de Ecología y Medio Ambiente acudieron al sitio para acordonar el área, retirar los residuos de la sustancia y apoyar en las primeras investigaciones.

El alcalde de Comondú, Roberto Pantoja Castro, confirmó el incidente y señaló que las autoridades realizan ya las investigaciones para identificar a quien resulte responsable.

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"Lo ocurrido en la colonia Brisas del Valle nos duele y nos indigna. El envenenamiento de mascotas y la afectación a personas por una sustancia tóxica son hechos que no podemos permitir ni normalizar", expresó el alcalde.

Según testimonios de vecinos, un hombre habría sido observado presuntamente esparciendo la sustancia. Foto: Especial

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También manifestó su solidaridad con las familias afectadas y deseó una pronta recuperación a las dos mujeres intoxicadas.

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"Como sociedad, hagamos del respeto por la vida, el bienestar animal y la convivencia responsable una prioridad. En Comondú no hay lugar para actos de crueldad como estos", agregó.

Según testimonios de vecinos, un hombre habría sido observado presuntamente esparciendo la sustancia en la colonia. Esta información forma parte de las investigaciones y se busca al responsable.

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El caso provocó reacciones entre residentes del municipio, quienes además de exigir el esclarecimiento de los hechos pidieron atender la sobrepoblación de perros callejeros, y evitar que se sigan repitiendo estos envenenamientos.

Las autoridades exhortaron a los vecinos a extremar precauciones en la zona y evitar el contacto con cualquier material sospechoso. Asimismo, pidieron brindar informes que pudieran servir para esclarecer los hechos.

vr/cr