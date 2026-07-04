Pachuca.- Elementos de la Policía Federal Ministerial aseguraron 50 kilogramos de clorhidrato metanfetamina que eran transportados a bordo de una camioneta de pasajeros sobre la autopista Arco Norte, a la altura del estado de Hidalgo.

Los hechos ocurrieron luego de una denuncia anónima en la que se alertó sobre el presunto traslado de drogas, armas e hidrocarburos de procedencia ilícita, por lo que la Fiscalía General de la República (FGR), a través de su representación en Hidalgo, instaló un punto de revisión sobre esta vía de comunicación.

Como resultado de las diligencias, los agentes detuvieron a un hombre que viajaba en una camioneta de pasajeros. En el interior de la unidad localizaron un compartimiento oculto en el que fueron encontrados 50 paquetes de aproximadamente un kilogramo cada uno, que contenían clorhidrato de metanfetamina.

El detenido, así como la droga asegurada, fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal, autoridad que inició la carpeta de investigación correspondiente por su probable responsabilidad en delitos contra la salud, en la modalidad de transporte.

La representación social de la Federación determinará la situación jurídica del imputado dentro del plazo constitucional, mientras continúan las investigaciones.

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Catean inmuebles en Tepeapulco

En un hecho distinto, también encabezado por la FGR, se ejecutó una orden de cateo en dos inmuebles ubicados en el municipio de Tepeapulco, en Ciudad Sahagún, donde fueron asegurados 22 cartuchos útiles, una escopeta y hidrocarburo.

De acuerdo con la autoridad, elementos de la Policía Federal Ministerial, adscritos a la Agencia de Investigación Criminal (AIC), alertaron a la Fiscalía Federal en Hidalgo sobre un predio en el que presuntamente se almacenaba hidrocarburo de manera ilícita.

Tras realizar labores de inteligencia que permitieron corroborar la denuncia, el Ministerio Público Federal solicitó y obtuvo una orden judicial para ejecutar el cateo, en el que participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Guardia Nacional, Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo.

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